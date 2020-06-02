Суд оштрафовал мать из Оренбуржья, у которой силой отобрали детей

Домбаровский районный суд в Оренбургской области оштрафовал на 500 рублей многодетную мать, которая оказала сопротивление полицейским при изъятии детей. Об этом "РГ" сообщили в суде.

- Суд рассмотрел материалы правонарушения по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции" КОАП РФ. Матери изъятых детей назначен штраф - 500 рублей". Решение пока не вступило в законную силу, жалоб на него не поступало, - пояснили в суде.

Напомним, что полицейские и сотрудники органов опеки района в поселке Тюльпанный Оренбургской области пришли забрать четверых детей из многодетной семьи из-за опасности обрушения крыши дома, в котором живет семья. Однако мать попыталась выгнать правоохранителей. В интернет попал видео изъятия детей. На кадрах полицейские после уговоров забирают детей силой, а на мать надевают наручники.

Этот инцидент теперь проверяется СУ СК и прокуратурой региона. Власти Оренбургской области также подключились к конфликту, назвав изъятие детей из семьи единственной возможной мерой для их безопасности. Сейчас дети находятся в лечебном учреждении, они здоровы.