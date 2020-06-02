В Новосибирске возбудили уголовное дело о смерти из-за урагана

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о гибели 58-летнего мужчины, на которого упало поваленное ураганом дерево. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, причиной трагедии могла стать халатность должностных лиц администрации Ленинского района.

26 мая на город обрушился шквальный ветер со скоростью до 30 метров в секунду. Ураган повалил несколько десятков деревьев по всему городу, а также светофор и остановочные павильоны.

В Ленинском районе было зафиксировано сразу два происшествия. На улице Ударной упавшее дерево серьезно травмировало 11-летнего мальчика, а на 2-й Портовой улице под тополь попал мужчина. Как уточнили в СУ СКР, пострадавший умер спустя несколько часов в своей квартире.

- Указанная трагедия стала возможной по причине ненадлежащей организации должностными лицами администрации Ленинского района города Новосибирска своевременных мероприятий по обследованию и содержанию озелененных насаждений на территории района, - отметили в ведомстве.