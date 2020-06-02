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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале торговую сеть оштрафовали на 400 тысяч после вспышки COVID-19

Текст: Юлия Мякишева

Организацию, которой принадлежит торговая сеть "Красное и белое", оштрафовали за санитарные нарушения, которые выявили в семи магазинах.

Фото: iStock
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После появления информации о возникновении очага на складе компании, Роспотребнадзор Свердловской области устроил проверки торговых площадей сети. С 19 по 21 мая сотрудники ведомства посетили магазины в Чкаловском районе Екатеринбурга, Полевском и Сысертском районах и нашли ряд типичных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Оказалось, что в магазинах нет бактерицидных облучателей, температуру сотрудников проверяют "контактным" путем (ртутным градусников), нет антисептика для посетителей или не указан его состав и так далее.

Так, в отношении организации составили административный протокол о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия во время риска возникновения чрезвычайной ситуации. (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Суд посчитал юридическое лицо виновным в нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, который нужно заплатить в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу. Пока у сторон есть 10 дней, чтобы обжаловать решение.

Напомним, на прошлой неделе на 450 тысяч оштрафовали логистический центр торговой сети, 180 сотрудников которого заболели коронавирусом.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

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