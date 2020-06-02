На Урале торговую сеть оштрафовали на 400 тысяч после вспышки COVID-19

Организацию, которой принадлежит торговая сеть "Красное и белое", оштрафовали за санитарные нарушения, которые выявили в семи магазинах.

После появления информации о возникновении очага на складе компании, Роспотребнадзор Свердловской области устроил проверки торговых площадей сети. С 19 по 21 мая сотрудники ведомства посетили магазины в Чкаловском районе Екатеринбурга, Полевском и Сысертском районах и нашли ряд типичных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Оказалось, что в магазинах нет бактерицидных облучателей, температуру сотрудников проверяют "контактным" путем (ртутным градусников), нет антисептика для посетителей или не указан его состав и так далее.

Так, в отношении организации составили административный протокол о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия во время риска возникновения чрезвычайной ситуации. (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Суд посчитал юридическое лицо виновным в нарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, который нужно заплатить в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу. Пока у сторон есть 10 дней, чтобы обжаловать решение.

Напомним, на прошлой неделе на 450 тысяч оштрафовали логистический центр торговой сети, 180 сотрудников которого заболели коронавирусом.