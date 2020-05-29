На Урале на 450 тысяч оштрафовали склад, где случилась вспышка COVID-19

Логистический центр в Екатеринбурге, который арендовала торговая сеть "Красное и Белое", где случилась вспышка коронавируса, оштрафовали за нарушение законодательства в области санитарно эпидемиологического благополучия.

Сегодня суд Железнодорожного района Екатеринбурга огласил решение, принятое в отношении предприятия, владевшего складом. ООО признали виновным в нарушении закона во время угрозы распространения заболевания (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ) и наложили штраф - 450 тысяч рублей, который нужно уплатить в течение 60 дней и представить квитанцию. Стороны могут обжаловать приговор в областном суде в течение 10 дней.

Напомним, информацию об очаге коронавирусной инфекции официально подтвердили 18 мая. По данным прокуратуры, среди 870 сотрудников выявили 180 заболевших. По факту массового заражения прокуратура возбудила уголовное дело.

На складе обнаружили несоблюдение элементарных правил: многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, в наличии было всего два термометра (то есть организовать регулярное измерение температуры было просто невозможно). Некоторые сотрудники не были оформлены официально. Кроме того, отсутствовали запас медицинских масок на пять дней и бактерицидные облучатели.

В магазинах нарушения тоже нашли. Ранее на брифинге главный санитарный врач Дмитрий Козловских предположил, что склад будет закрыт. А губернатор Евгений Куйвашев отметил, что если собственники не разберутся со всеми проблемами, "область переживет без этой сети".