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02.06.2020 04:18
Рубрика: В мире

Трамп осмотрел пострадавшие во время беспорядков окрестности Белого дома

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп осмотрел здания, пострадавшие от пожаров в результате протестов в центре Вашингтона. Американский лидер сделал это после выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками в стране, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Фото: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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В сопровождении охраны и журналистов Трамп вышел в Лафайет-сквер, где, начиная с пятницы, ежедневно собирались протестующие. Примерно за час до появления главы государства, полиция вытеснила оттуда манифестантов при помощи свето-шумовых гранат и слезоточивого газа.

Сообщается, что президент побывал у Церкви Святого Иоанна. Это сооружение, возведенное в начале XIX века и являющееся исторической достопримечательностью, сильно пострадало накануне в результате пожара. Стоя рядом с церковью, Трамп пообещал, что с беспорядками будет покончено, а "Америка станет еще более великой", пишет РИА Новости.

Напомним, когда манифестанты собрались у ворот Белого дома, агенты Секретной службы увели президента, его супругу Меланию и сына Бэррона в бункер. Трамп провел в убежище около часа, прежде чем ему позволили вернуться в резиденцию. Как отмечают источники в правоохранительных органах, охрана президента действовала согласно протоколу. При повышении уровня угрозы до красного уровня, они обязаны сопроводить хозяина Белого дома в бункер.

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