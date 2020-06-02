Трамп объявил о мобилизации всех ресурсов для восстановления порядка

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам в связи с массовыми акциями протеста, вспыхнувшими после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Хозяин Белого дома объявил, что власти намерены мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы для восстановления порядка в стране и защиты прав законопослушных американцев. По словам президента, необходимо прекратить беспорядки и мародерство, разрушение и поджоги частной собственности, пишет ТАСС.

Трамп также сообщил, что порекомендовал городам и штатам мобилизовать достаточное количество нацгвардии. "Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов, до тех пор, пока насилие не прекратится", - заявил американский лидер, подчеркнув, что в противном случае он решит проблему сам, развернув войска.

Причиной массовых протестов стало жесткое задержание полицейскими 46-летнего Джорджа Флойда, в результате которого мужчина скончался. Сейчас власти проводят расследование. Комендантский час уже введен в 40 городах страны.