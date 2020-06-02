В США впервые за 25 лет из-за беспорядков закрыли федеральные тюрьмы

Впервые за 25 лет в США закрыли федеральные тюрьмы. Это связано со вспыхнувшими после событий в Миннеаполисе беспорядками. Со ссылкой на Бюро тюрем страны сообщает Government Executive.

"Для обеспечения безопасности введен национальный локдаун во всех 122 учреждениях системы. Под стражей в США содержатся около 165,5 тысяч заключенных и работают почти 37 тысяч сотрудников", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе вызвала волну протестов и беспорядков в стране. После случившегося были уволены четверо полицейских, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.