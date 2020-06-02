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02.06.2020 05:20
Рубрика: В мире

В США вырос спрос на газовые баллончики и электрошокеры

На фоне массовых протестов в США отмечен повышенный спрос на предметы самообороны. На первом месте - газовые баллончики. Также часто покупают электрошокеры. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Житель Иллинойса раздавал взрывчатку на протестах в Миннеаполисе

Напомним, беспорядки, начавшиеся неделю назад после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили большую часть Соединенных Штатов. Полиция в борьбе с демонстрантами активно использует слезоточивый газ и резиновые пули.

За несколько дней были задержаны более четырех тысяч протестующих. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

При этом президент США Дональд Трамп обвинил губернаторов штатов в слабости и призвал действовать более жестко. По мнению хозяина Белого дома, за беспорядками в стране стоят левые радикалы. "Это движение, если вы его не подавите, будет все хуже и хуже", - подчеркнул Трамп.

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