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Рубрика: В мире

Захарова: Россиян среди пострадавших в результате беспорядков в США нет

Граждан России нет среди пострадавших в результате беспорядков в США. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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По ее словам, это данные на воскресенье от посольства России в Вашингтоне, которое аккумулирует информацию от всех загранточек на территории Соединенных Штатов. "Слава богу, пострадавших среди наших граждан нет", - сообщила дипломат в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, США накрыла волна протестов после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Полиция и Нацгвардия пока не могут остановить беспорядки, поэтому более сорока городов ввели комендантский час, задержаны свыше четырех тысяч человек.

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