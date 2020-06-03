Цена полиса: лихачи доплатят, аккуратные водители сэкономят

Напомним, как ранее писала "Российская газета", у страховщиков появится возможность назначать тариф не для всех автовладельцев в регионе, а персонально каждому. На это будут влиять различные факторы. В том числе наличие или отсутствие грубых нарушений Правил дорожного движения, которые выявлены инспекторами ГИБДД. То есть за исключением случаев фотовидеофиксации нарушений. Также на размер тарифа повлияет, не был ли водитель лишен прав.

Евгений Владимирович, с 24 августа Центробанк тариф не поменяет?

Евгений Уфимцев: Центробанк может пересмотреть базовую ставку, но исходя из экономической ситуации.

На это может повлиять стоимость запасных частей, увеличение аварийности или другие факторы. Но такие изменения Центробанк делает очень взвешенно и очень редко. После скрупулезного аналитического исследования. Очередные изменения, которые могут быть - не раньше осени. И связано это будет с отменой определенных коэффициентов.

Какие еще факторы может использовать страховщик?

Евгений Уфимцев: В законе есть прямо поименнованные факторы, а есть так называемые "иные факторы". Было предложение прямо в законе прописать все факторы. Но рынок так стремительно меняется, что пошли по другому пути. Было решено обозначить те факторы, которые страховщик не может применять, - их Банк России будет определять.

Но факторы, которые не запрещены - они могут быть различны. Говорили недавно, давайте сделаем скидку для тех, кто приобретает электронный полис. Вот это один из факторов, который может учитывать страховщик. Либо у человека несколько автомобилей на семью записаны и другие водители не вписаны в полис. Если страховщик четко понимает, что это семейные машины, а не использующиеся для коммерческих перевозок, то он как фактор это может учесть. Наличие детей, спортивный автомобиль или минивэн - все это те самые факторы. Для спортивной - тариф дороже. Для семейного автомобиля - дешевле.

Откуда автовладелец будет знать, какие факторы применяет страховщик?

Евгений Уфимцев: В законе четко прописано, что эти факторы страховщик должен указать на своем сайте.

В Каско некоторые страховые компании закладывают в том числе цвет машины. Считается, что владельцы красных автомобилей управляют агрессивней. В ОСАГО цвет тоже может учитываться?

Евгений Уфимцев: Здесь нет закрытого перечня, и если Центробанк не запрещает, то у страховой компании может быть такой тарифный фактор, как цвет автомобиля. Могут быть иные, которые страховая компания видит по своей статистике. Кто-то будет определять тариф, например, по наличию полного привода или в зависимости от того, передний привод или задний. Это тоже влияет на аварийность.

Изначально планировалось заложить новый повышающий коэффициент для грубых нарушителей правил. Но исходя из закона он не предусмотрен?

Евгений Уфимцев: В структуре, которая сейчас заложена, дополнительный коэффициент к базовой ставке не появляется. То есть для злостных нарушителей страховщик будет повышать тариф только в рамках тарифного коридора. А сверху, к коэффициентам возраст-стаж, бонус-малус, территориального использования, мощности двигателя, к ним новый коэффициент не добавляется. Все внутри тарифного коридора.

И этого достаточно при нынешней тарификации?

Евгений Уфимцев: Конечно, мы говорим, что этих границ мало. Смотрите, злостный нарушитель получит максимум 4,9 тысячи рублей базовый тариф. Хотя для таких лихачей надо ставить больше - около 10 тысяч рублей. Тогда возможно было бы сделать большую скидку для тех, кто не нарушает. Потому что при таких границах получается, что злостным нарушителям прощают их опасное поведение. Тем самым разницу компенсируют добросовестные водители. Поэтому страховщики говорят, что этот коридор в дальнейшем в перспективе необходимо расширять. Чтобы страховщики могли ставить более справедливый индивидуальный тариф.

А не получится, что компании возьмут и поставят тарифы по высшей планке для всех?

Евгений Уфимцев: На первом этапе надо убедиться, что цены не взлетят и всем не поставят 4900 рублей базовый тариф. Но так и сейчас страховщики не ставят тарифы по максимуму. Если посмотреть по Москве или по любому региону, то видно, что у разных компаний - разные базовые ставки. Мы уже год работаем в такой полуиндивидуальной системе назначения ставок, и бояться, что сейчас страховщики вдруг всем поднимут цены, не стоит. И стоит напомнить, что таких людей, которые регулярно приносят убытки страховщикам, не так уж и много. Из 40 миллионов полисов - порядка 10 тысяч. Им, конечно, цена будет назначена по максимуму.

До 24 августа Центробанк должен подготовить указание. А страховщики готовы работать по новой схеме?

Евгений Уфимцев: Мы должны отладить взаимодействие с Госавтоинспекцией, чтобы страховые компании быстро получали информацию о нарушениях того или иного автовладельца. Возможно, онлайн, или по запросу. Мы над этим работаем. Это чисто технологическая часть.

Какова судьба дальнейшей индивидуализации тарифа?

Евгений Уфимцев: В течение полугода будет понятно, как страховщики отработают этот этап, и тогда осенью можно будет запускать его продолжение.