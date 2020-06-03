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Рубрика: В мире

Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить

В США целенаправленно запугивают журналистов, и МИА "Россия сегодня" повезло, что продюсер агентства Sputnik Николь Руссел, которую фактически расстреляли полицейские, осталась жива. Об этом заявил генеральный директор МИА, телеведущий Дмитрий Киселев.

"Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить", - написал Дмитрий Киселев на своей странице в соцсетях.

Фото: EPA
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По его мнению, ничего случайного в этом эпизоде нет, поскольку до Руссел при освещении протестов пострадал корреспондент МИА Михаил Тургиев. Полицейский брызнул ему из баллончика с перцовым газом в лицо.

Дмитрий Киселев убежден, что такие случаи нельзя оставлять безнаказанными. Он призвал власти США расследовать инциденты, а своих коллег - к журналистской солидарности.

Ранее в российском МИД рассказали, что Руссел пострадала от стрельбы резиновыми пулями и разрыва специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов. Более того, уже раненую журналистку, у которой была заметная пресс-карта, повалили на землю и "в буквальном смысле затоптали". В Москве этот случай расценили как недружественный шаг США.

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