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03.06.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Из-за банкротства прокатных контор в США продажи машин резко упадут

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сокращение гражданского авиасообщения в США в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции нанесло сокрушительных удар по бизнесу компаний по прокату автомобилей, на две третьих завязанный на авиатрафик.

Крупнейшая из них, Hertz, в мае подала заявление о банкротстве, все прочие, чтобы сохранить бизнес, принялись резать расходы и откладывать обновление парка до лучших времен.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Как отмечают эксперты, из-за кризиса прокатного бизнеса североамериканские автопроизводители в этом году только на прямых продажах прокатчикам не досчитаются до 12% от общих продаж в натуральном выражении.

Так, североамериканский офис Hyundai уже рапортовал о падении корпоративных продаж в мае на 79%, в то время как потребительский спрос на машины марки вырос на 5%.

Сокращение спроса со стороны прокатных контор в этом году в США составит около 80%, и его полное восстановление затянется как минимум до 2022 года, сообщает Reuters.