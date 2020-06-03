Из-за банкротства прокатных контор в США продажи машин резко упадут

Сокращение гражданского авиасообщения в США в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции нанесло сокрушительных удар по бизнесу компаний по прокату автомобилей, на две третьих завязанный на авиатрафик.

Крупнейшая из них, Hertz, в мае подала заявление о банкротстве, все прочие, чтобы сохранить бизнес, принялись резать расходы и откладывать обновление парка до лучших времен.

Как отмечают эксперты, из-за кризиса прокатного бизнеса североамериканские автопроизводители в этом году только на прямых продажах прокатчикам не досчитаются до 12% от общих продаж в натуральном выражении.

Так, североамериканский офис Hyundai уже рапортовал о падении корпоративных продаж в мае на 79%, в то время как потребительский спрос на машины марки вырос на 5%.

Сокращение спроса со стороны прокатных контор в этом году в США составит около 80%, и его полное восстановление затянется как минимум до 2022 года, сообщает Reuters.