Компания Маска перенимает русские идеи для своих космических кораблей

Концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос Илон Маск и его компания SpaceX позаимствовали у русских. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel, анализируя нововведения американской космической концепции.

"Изначально русские делали ставку на раздельные старты космических грузовых и пилотируемых кораблей. Этот же принцип сейчас применяют и американцы. Маск делает это с прицелом на будущее, планируя возить в космос туристов, но и здесь первыми были русские, отправившие на борту своего "Союза" Денниса Тито в 2001 году", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, 31 мая компания SpaceX отправила корабль Crew Dragon с экипажем на борту к МКС. За последние девять лет это первый пилотируемый космический полет в США.