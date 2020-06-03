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03.06.2020 15:47
Рубрика: Культура

Стекло не терпит суеты

Лучший стеклодув Северного Кавказа Михаил Батаев
Текст: Алена Ларина (al-larina@yandex.ru)
Михаилу Батаеву в его восемьдесят нет равных на Северном Кавказе в ремесле стеклодува.
Стеклянные трубки и обычную проволоку мастер превращает в искусные фигурки, которые дарит родным, знакомым и музеям. Фото: Пресс-служба Министерства культуры республики Ингушетия Стеклянные трубки и обычную проволоку мастер превращает в искусные фигурки, которые дарит родным, знакомым и музеям. Фото: Пресс-служба Министерства культуры республики Ингушетия
Стеклянные трубки и обычную проволоку мастер превращает в искусные фигурки, которые дарит родным, знакомым и музеям. Фото: Пресс-служба Министерства культуры республики Ингушетия

Работы мастера не раз побеждали на всероссийских выставках, выставляются во многих музеях страны. Среди многочисленных дипломов и грамот в его домашнем архиве хранится экземпляр "Вашингтон пост", где опубликован снимок его стеклянной скульптуры "Тройка", созданной в русском духе, - с красавицей с длинной косой в санях.

В армию Михаил призывался из родного Владикавказа. Отслужив, решил получить художественное образование на фарфоровом заводе имени Ломоносова в Ленинграде - старейшем в Европе и первом в России предприятии по производству художественных фарфоровых изделий (сейчас это "Императорский фарфоровый завод" в Санкт-Петербурге).

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Парня приняли учеником. Но вскоре Михаил разочаровался в рутинном, конвейерном труде и перешел в кварцевый цех.

- Кварц - основа любого стекла. Посмотрел, как он размягчается. Получается масса, которая может принимать любую форму. Это показалось мне интересным, - вспоминает Михаил Батаев.

Через несколько лет ленинградского стеклодува пригласили в новосибирский институт физики полупроводников для выполнения высокоточных технических работ для науки. В свободное время он продолжал заниматься творчеством.

На первой в своей жизни выставке в Новосибирске Михаил Батаев получил диплом первой степени, в тот же год занял второе место на выставке в Москве. В США, где организовали выставку новосибирского Академгородка, были в восторге от стеклянных фигурок советского стеклодува.

- Когда пошли публикации в газетах, посыпались приглашения на выставки. Мои работы "гастролировали" больше года по различным выставочным залам Америки. А в 80-е на одном из показов в Москве познакомился с великим мастером по кварцу Алексеем Зелей, которого очень удивили мои фигурки, он не ожидал, что мастера из глубинки на такое способны, - продолжает Батаев.

А потом Михаила Батаева пригласили в Кабардино-Балкарский государственный университет, где он трудится до сих пор: делает приборы для физики и химии из стекла, лазерные трубки с точностью до микрона.

- Мои "приборы" - это голова, руки и специальная газовая горелка, чтобы плавить горный хрусталь или термостойкое стекло. Остальное зависит от фантазии. Включаю горелку, размягчаю стекло и работаю голыми руками. Леплю, как из пластилина, только здесь свои тонкости. Стекло не терпит грубости и невнимания, прозеваешь момент - начинай все сначала, - делится секретами стеклодув.

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Стеклянные трубки и проволоку мастер превращает в искусные фигурки, которые дарит родным, знакомым и музеям.

- Я не коммерсант, мне хватает университетской зарплаты. Если бы делал для продажи, такого удовольствия от работы не получал бы.

Глаз и рука у мастера по-прежнему точны, хотя он уже разменял девятый десяток. Секрет - в спорте, которым Батаев занимается регулярно. Это бег и гимнастика. Еще совсем недавно ежедневно пробегал по десять-двенадцать километров.

- Жаль только, что учеников нет, - сетует стеклодув.

Он уверен, что ремесло стеклодува никогда не умрет. Ведь техника не сможет сделать то, на что способны человеческие руки и фантазия.

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