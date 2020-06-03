Протестующие в США разгромили автосалон Mercedes-Benz

Протесты в США быстро вышли из-под контроля и обернулись погромами, грабежами и мародерством. В последние дни бунтари стали особенно активно нападать на здания автодилеров.

В Окленде (Калифорния) протестующие ворвались в дилерский центр Mercedes-Benz и нанесли ему ущерб на сотни тысяч долларов. Хулиганы разбили стекла автосалона, начали крушить, поджигать и разрисовывать выставочные машины. На видео с места происшествия видно пострадавший товар - это новенькие C-Class, CLA, GLE.

Больше всего досталось дорогому спорткару Mercedes-AMG GT Coupe, который просто подожгли. В том же городе днем ранее атаковали дилера Honda - и угнали у него кроссовер CR-V. Еще один автомобиль сожгли, а компьютеры и офисную технику растащили.

Накануне, напомним, "РГ" сообщала о том, что в Калифорнии мародеры угнали из автосалона 50 машин.