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03.06.2020 10:33
Рубрика: Легковые авто

Протестующие в США разгромили автосалон Mercedes-Benz

Текст: Михаил Азнавуров

Протесты в США быстро вышли из-под контроля и обернулись погромами, грабежами и мародерством. В последние дни бунтари стали особенно активно нападать на здания автодилеров.

Фото: скриншот с youtube.com
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В Окленде (Калифорния) протестующие ворвались в дилерский центр Mercedes-Benz и нанесли ему ущерб на сотни тысяч долларов. Хулиганы разбили стекла автосалона, начали крушить, поджигать и разрисовывать выставочные машины. На видео с места происшествия видно пострадавший товар - это новенькие C-Class, CLA, GLE.

Больше всего досталось дорогому спорткару Mercedes-AMG GT Coupe, который просто подожгли. В том же городе днем ранее атаковали дилера Honda - и угнали у него кроссовер CR-V. Еще один автомобиль сожгли, а компьютеры и офисную технику растащили.

Накануне, напомним, "РГ" сообщала о том, что в Калифорнии мародеры угнали из автосалона 50 машин.

#Mercedes-Benz