Гидрометцентр спрогнозировал июльскую жару на выходных

Синоптики рассказали, когда в Москве улучшится погода. Потепление начнется в четверг. А в воскресенье температура воздуха повысится до 23-25 градусов. Дожди в столичном регионе сохранятся до конца недели, но в выходные они будут кратковременными.

"Прохладная, дождливая погода длится с середины мая. Но осталось день простоять и ночь продержаться", - прокомментировал происходящие в европейской части России синоптические процессы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Напомним, в среду в Москве и области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер (порывы до 15 метров в секунду). По прогнозу, третьего июня в столице может выпасть рекордное количество осадков - около 20 миллиметров осадков (это треть месячной нормы). А уже 4 июня атмосферное давление начнет повышаться, потеплеет до +21 градуса.