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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе

Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях. Житель столицы последним узнал новости городской жизни, рассказали врачи центральной клинической больницы, где он проходит лечение.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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"Пациент поступил шестого марта, спустя неделю после экстренной операции он погрузился в глубокую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат", - со ссылкой на нейрохирурга ЦКБ Андрея Реутова пишет РИА Новости.

На момент поступления мужчины в больницу, сообщалось о первых заболевших россиянах на лайнере Diamond Princess в Японии, одном заболевшем итальянце в России, а шестого марта уже стало известно о шести заболевших на территории страны.

Спустя пять недель пациент пришел в себя и стал расспрашивать врачей о своей жене, о том, почему она не может его навестить. Тогда-то мужчина и узнал о принятых мерах профилактики из-за нового типа коронавируса в стране. Впереди у пациента серьезная реабилитация, которая поможет ему быстрее восстановиться.

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