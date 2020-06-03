Вернувшийся из кругосветки фрегат "Паллада" встретили во Владивостоке

Сегодня во второй половине дня во Владивостоке торжественно встретили парусник Росрыболовства "Паллада", завершивший кругосветное путешествие, ставшее для него третьим по счету.

Экипажу парусника, который отшвартовался на 33-м причале Корабельной Набережной, вручили традиционные на встречах моряков из походов каравай и жаренного поросенка.

Ректор Дальрыбвтуза Олег Щека, встречая экипаж, напомнил, что "Паллада" покинула порт 216 дней назад - в такой же солнечный и ветреный день.

"Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм, мастерство во время этого перехода. Особенно тяжелой и для вас, и нас, ожидающих на берегу, была вторая часть, когда начала распространяться коронавирусная инфекция, и вы вынуждены были миновать несколько портов. Тем не менее, вы замечательно справились со всеми сложностями, и еще раз доказали всему миру, что русские моряки лучшие в мире", - сказал он.

Напомним, что экспедиция трех парусников была посвящена сразу двум событиям - 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому "Паллада" планировала подойти как можно ближе к Антарктиде, однако, из-за погоды удалось приблизиться только на 200 морских миль.

По пути моряки попали в шторм - "сильный и жестокий", как описал его капитан "Паллады" Николай Зорченко.

"Ветер был метров 27-30 секунду, волна высотой выше кормы била через настройки, леерные ограждения. Могу сказать одно: первый день было жутко. Порвали наверно 5-6 парусов. Но мы их не считали, самое главное было удержаться. Признаюсь честно, я испугался. Многие из курсантов первый раз попали в такую передрягу, Тихий океан для нас был достаточно тихим. Но курсанты говорили, что им было не страшно, а интересно", - рассказал он.

К слову, примерно 10 процентов курсантов теперь, после окончания плавания, сказали, что хотят связать свою судьбу с морем.

Также во Владивосток пришел самый большой барк в мире "Седов", для него закончен только первый этап кругосветки. Он тоже отшвартуется у причала в центре Владивостока, в дальневосточной столице парусник пробудет до 27 июня, а в Калининград вернется в октябре.

Напомним, что в конце прошлого года три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в конце 2019 года в первую в истории совместную экспедицию "Паруса мира". "Паллада" вышла из Владивостока 1 ноября 2019 года. За эти месяцы фрегат прошел больше 26 тысяч морских миль, побывал в десятках иностранных портов. Барки "Крузенштерн" и "Седов" отправились из Калининграда 7 декабря. С начала экспедиции "Седов" прошел свыше 23 тысяч миль и посетил шесть портов.