Новости

Леса рядом с Якутском подверглись нашествию сибирского шелкопряда 09:45
Челябинской подземке помогут метростроевцы из Екатеринбурга 09:45
Вернувшийся из кругосветки фрегат "Паллада" встретили во Владивостоке 09:40
В Сибири многодетную семью оставили без электричества 09:35
Пентагон перебросил к Вашингтону 1600 военных 09:30
В Подмосковье задержали грабительницу-рецедивистку 09:27
Уральские ученые разработали метод быстрого поиска метеоритов 09:23
В Татарстане решили запретить продажу алкоголя в маленьких кафе 09:22
Колокольцев наградил полицейского из Владивостока за спасение человека 09:21
Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым на берегу Енисея 09:18
Военнослужащие помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области 09:05
Большие "ноздри" нового BMW 4 Series оценили в России в 3,12 млн рублей 09:00
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории 09:00
В Сургуте байкеров будут судить за разбой и хранение оружия 08:55
Московские учителя провели более 9 миллионов онлайн-уроков 08:51
В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом 08:41
Ученые: более теплая погода не остановит коронавирус 08:23
Новый Hyundai Santa Fe переплюнул даже огромные "ноздри" BMW 4 Series 08:13
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе 08:05
Медики назвали признак, предсказывающий тяжесть течения коронавируса 07:48
В Приамурье военные начали дезинфекцию Свободного 07:47
Lada 4x4 вынужден навсегда попрощаться с Евросоюзом 07:42
Косачев оценил перспективу участия РФ в саммите G7 в роли наблюдателя 07:37
В Петербурге четыре человека погибли при пожаре 07:05
"Марусю" научили рассказывать сказки 07:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
03.06.2020 09:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вернувшийся из кругосветки фрегат "Паллада" встретили во Владивостоке

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня во второй половине дня во Владивостоке торжественно встретили парусник Росрыболовства "Паллада", завершивший кругосветное путешествие, ставшее для него третьим по счету.

Экипажу парусника, который отшвартовался на 33-м причале Корабельной Набережной, вручили традиционные на встречах моряков из походов каравай и жаренного поросенка.

Ректор Дальрыбвтуза Олег Щека, встречая экипаж, напомнил, что "Паллада" покинула порт 216 дней назад - в такой же солнечный и ветреный день.

Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
Барк "Седов" в кругосветке вышел из Сингапура во Владивосток

"Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм, мастерство во время этого перехода. Особенно тяжелой и для вас, и нас, ожидающих на берегу, была вторая часть, когда начала распространяться коронавирусная инфекция, и вы вынуждены были миновать несколько портов. Тем не менее, вы замечательно справились со всеми сложностями, и еще раз доказали всему миру, что русские моряки лучшие в мире", - сказал он.

Напомним, что экспедиция трех парусников была посвящена сразу двум событиям - 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому "Паллада" планировала подойти как можно ближе к Антарктиде, однако, из-за погоды удалось приблизиться только на 200 морских миль.

По пути моряки попали в шторм - "сильный и жестокий", как описал его капитан "Паллады" Николай Зорченко.

"Ветер был метров 27-30 секунду, волна высотой выше кормы била через настройки, леерные ограждения. Могу сказать одно: первый день было жутко. Порвали наверно 5-6 парусов. Но мы их не считали, самое главное было удержаться. Признаюсь честно, я испугался. Многие из курсантов первый раз попали в такую передрягу, Тихий океан для нас был достаточно тихим. Но курсанты говорили, что им было не страшно, а интересно", - рассказал он.

Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
Барк "Седов" в кругосветке зашел на Маврикий

К слову, примерно 10 процентов курсантов теперь, после окончания плавания, сказали, что хотят связать свою судьбу с морем.

Также во Владивосток пришел самый большой барк в мире "Седов", для него закончен только первый этап кругосветки. Он тоже отшвартуется у причала в центре Владивостока, в дальневосточной столице парусник пробудет до 27 июня, а в Калининград вернется в октябре.

Напомним, что в конце прошлого года три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в конце 2019 года в первую в истории совместную экспедицию "Паруса мира". "Паллада" вышла из Владивостока 1 ноября 2019 года. За эти месяцы фрегат прошел больше 26 тысяч морских миль, побывал в десятках иностранных портов. Барки "Крузенштерн" и "Седов" отправились из Калининграда 7 декабря. С начала экспедиции "Седов" прошел свыше 23 тысяч миль и посетил шесть портов.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Борьбе с COVID-19 дадут правовую оценку
Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря