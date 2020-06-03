Во Владивосток из кругосветки прибыли парусники "Паллада" и "Седов"

В среду утром в акваторию Владивостока зашли российские парусники "Паллада" и "Седов", которые участвуют в кругосветной экспедиции. Торжественная встреча намечена на 13 часов по местному времени.

"Паллада" завершает кругосветку, а для "Седова" закончен только первый этап. Самый большой в мире барк пробудет в дальневосточной столице до 27 июня, в Калининград он вернется в октябре.

Три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в конце 2019 года в первую в истории совместную экспедицию "Паруса мира", посвященную сразу двум событиям - 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

"Паллада" вышла из Владивостока 1 ноября 2019 года. За эти месяцы, по информации пресс-службы Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, которому принадлежит фрегат, он прошел больше 26 тысяч морских миль, побывал в десятках иностранных портов. Барки "Крузенштерн" и "Седов" отправились из Калининграда 7 декабря. "Седов" с начала экспедиции парусник преодолел свыше 23 тысяч морских миль и посетил шесть портов.