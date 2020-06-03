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03.06.2020 20:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава МЧС вылетит в район чрезвычайной ситуации в Норильске

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введен на территории Красноярского края. Это решение принято в ходе оперативного заседания правительственной комиссии, которое прошло под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева.

Министр заявил о необходимости в кратчайшие сроки собрать и утилизировать разлитое дизтопливо, чтобы минимизировать ущерб экологии и экономики региона. В связи с этим он принял решение прибыть в Норильск "для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации", передает его слова официальный сайт МЧС.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Попадания нефти в Карское море после аварии на ТЭЦ не зафиксировано

По информации, прозвучавшей на заседании, всего после аварии на ТЭЦ-3 в водоем - ручей, впадающий в реку Далдыкан, вылилось примерно 21 тысяча кубометров нефтепродуктов. Подразделения МЧС уже приступили к ликвидации чрезвычайной ситуации. Привлечено около 190 человек и 35 единиц техники, и эта группировка будет наращиваться за счет Сибирского спасательного центра. По последним данным, уже откачано более 100 тонн нефтепродуктов.

В МЧС напомнили, что ЧП произошло 29 мая, когда на территории ТЭЦ-3 в Норильске автомобиль врезался в хранилище с дизтопливом. В результате удара и пожара разгерметизировался один из резервуаров, что и привело к разливу горючей жидкости.

Бастрыкин передал дело о разливе топлива в Норильске в центральный аппарат СК
Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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