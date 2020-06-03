Суд не стал арестовывать отца убитой в Крыму девочки

Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения отцу шестилетней девочки, который оставил ее без присмотра, что фактически превратило ребенка в жертву жестокого убийства. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Следователи ГСУ СКР настаивали на аресте отца, инкриминируя ему статью 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). По версии следствия, мужчина во время рыбалки на берегу Северо-Крымского канала распивал алкоголь вместе со своим другом, а потом позволил ему проводить дочь до дома. Этим и воспользовался убийца: он совершил в отношении крестницы насильственные действия сексуального характера, а потом столкнул ее в воду, где она утонула.

На следующий день девочка была объявлена в розыск, однако спасатели нашли лишь тело ребенка на дне канала. Убийца, который ранее был судим за кражи, угрозы убийства и покушение на изнасилование, во время следственного эксперимента показал, как убивал девочку и признал вину в содеянном.

Сегодня суд арестовал его до 1 августа на время предварительного следствия. Для отца девочки суд избрал более мягкую меру пресечения - запретил ему покидать пределы Ленинского района, выезжать за административные границы села Ленино с 22 до 00 часов, а также общаться со свидетелями по этому уголовному делу.