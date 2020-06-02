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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым

Следственный комитет сообщил о новых шокирующих подробностях гибели шестилетней девочки, тело которой накануне было найдено в Северо-Крымском канале. Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Новый подозреваемый появился после тщательной отработки всех возможных версий преступления. Оказалось, что перед трагедией пьяный отец девочки отпустил ее вместе со своим приятелем, который сам предложил проводить ее до дома.

- Но по пути следования близкий друг семьи совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду, - рассказали в СК. - Эти обстоятельства подтвердила медицинская экспертиза, а также иные доказательства, полученные в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, в том числе - с использованием криминалистической техники и экспертных возможностей следственного управления.

Сейчас подозреваемый задержан, он уже подписал явку с повинной. Ему инкриминируются две статьи УК РФ - совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (пункт "б" части 4 статьи 132 и пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). С обвиняемым проводятся все необходимые следственные действия для установления всех деталей преступления.

В то же время в отношении задержанного накануне отца девочки возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности (статья 125 УК РФ). Накануне он также был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Напомним, задержанные отец и 39-летний житель села Ленино отправились с ребенком на рыбалку. После этого девочка пропала и была объявлена в розыск. Вчера ее нашли на дне Северо-Крымского канала недалеко от того места, где рыбачили и распивали алкоголь взрослые.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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