Видео: Житель Краснодара собрал машину-паука из Lada Priora

В Краснодаре механик сконструировал необычный автомобиль на основе Lada Priora - машину приподнял над землей на 1,5 метра и вместо колес поставил металлические конструкции по образу лапок паука. Видео с тестированием чудо-машины на днях он опубликовал на своем канале Youtube.

"Два месяца наша команда собирала автомобиль. Признаюсь, работа оказалась сложной, так как в процессе потребовалось большое количество переделок, - рассказал изобретатель Вага Микаэлян в своем видеосюжете. - В первую очередь сняли двигатель, коробку и бак, чтобы облегчить конструкцию, - в итоге общий вес машины не превышает 700 килограммов. Управляется автомобиль при помощи электромоторчика".

Ширина восьми "лапок" машины достигает 6,2 метра, длина - 5,60 метра, высота передних и задних конструкций - 3 метра, средних - 3,33 метра. На видео изобретатель продемонстрировал возможности своего "автомобильного монстра". Взобравшись по одной из ножек и осторожно сев в салон, он проехал около двадцати метров.

Кстати, это уже не первый экспериментальный опыт молодого человека - в прошлом году в Краснодаре он испытал на трассе "автомобиль-карету" с огромными колесами в 72 дюйма. После этого полиция нашла владельца машины и оштрафовала его на 500 рублей, а также потребовала привести автомобиль в традиционный вид, без нарушений технического регламента.