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03.06.2020 11:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota по-русски: премиум-вездеход "Север" за 4,6 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

В руки к авторам канала на Youtube "ПриветТачка" попал уникальный российский премиальный вездеход повышенной проходимости - "Север 3380 Профи". Данный экземпляр стоит около 4 600 000 рублей.

"Север" российской компании Sever Trucks способен преодолевать суровое бездорожье, водные преграды и болото.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Цельносварной каркас, рама и корпус вездехода изготовлены из алюминия. У автомобиля отсутствуют свесы, он обладает огромным дорожным просветом, "обут" в шины низкого давления с системой подкачки и прочными дисками типа "бэдлок". Одно такое колесо весит 73 кг, их общий вес достигает около 300 кг.

Длина "Профи" составляет 5,2 метра, ширина 2,5 метра. Модель оборудована светодиодными фонарями, лебёдкой, люстрой и люком на крыше, камерой заднего вида.

Главное - вездеход получил электронику, автоматическую трансмиссию и 180-сильный двигатель от контрактной Toyota Mark/Crown, а также тормоза от Land Cruiser 200 и мосты от легендарного ГАЗ-66. Объём топливного бака - 200 литров.

Фото: скриншот с youtube.com

Вход в 10-местный салон обеспечивается с помощью гибких подножек. Внутри установлена передняя панель от "Газели Next", "тойотовские" передние сиденья, селектор АКП и центральный тоннель с подлокотником.

Помимо этого, во внутреннем пространстве располагается два дивана (раскладываются в четырёхспальную кровать), различные ручки, крючки, полки, розетки. Под полом есть ниша с аккумуляторами, сзади встроен небольшой багажник.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Всего Sever Trucks выпускает три модификации "Севера": "Егерь", "Охотник" и "Профи". Последний является флагманом в модельной линейке. Кроме вездеходов фирма занимается изготовлением аэролодок.

Ранее мы рассказывали о том, что блогеры устроили заезд на экспедиционном "Патриоте", вездеходе УРСА Х-4х4 "Ермак" (построен на базе "Хантер") и трехосном "УРСА" ПК 6х6 (построен на базе "Пикап").

Фото: скриншот с youtube.com