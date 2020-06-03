Volkswagen повысит зарплаты и выплатит премии работникам в России

Не так давно мы писали о том, что завод Volkswagen в Калуге вынужден сокращать сотрудников из-за падения продаж автомобилей. Тогда тем, кто пошел бы на расторжение договора, обещали выплатить шесть окладов. Компания объявила об увольнении 79 человек.

Впрочем, есть и хорошие новости. Как сообщает заводское отделение Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте, всех оставшихся сотрудников предприятия ждут две премии, а также индексация заработной платы.

С 1 июля оклады работников увеличат на 6,6%, чтобы компенсировать уровень инфляции в Калужской области. Также в этот же день сотрудники получат премию за интенсивность труда в размере 10 тысяч рублей.

А 5 августа работников ожидает еще одна премия, в размере четверти минимального оклада (около 9 тысяч рублей).

Напомним, на заводе в Калуге выпускают модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тысяч машин в год.

Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 3 093 автомобиля - на 68% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране снизились на 15% и составили 26 887 машин.