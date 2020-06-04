Указ губернатора Архангельской области от 4 июня 2020 года № 79-у "О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области в целях реализации дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные указы Губернатора Архангельской области в целях реализации дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 4 июня 2020 г. № 79-у

Изменения, которые вносятся в отдельные указы Губернатора Архангельской области в целях реализации дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) абзац восемнадцатый пункта 2 исключить;

2) в подпункте 23 пункта 14 слова "являющимся бессимптомными носителями указанной инфекции (при отсутствии респираторных симптомов)" заменить словами "при отсутствии клинических проявлений заболевания или легком течении заболевания";

3) в подпункте 1 пункта 20 слова ", в том числе в режиме самоизоляции педагогических работников указанных образовательных организаций" исключить.

2. В указе Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2020 года № 63-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":

1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) при обеспечении функционирования исполнительных органов государственной власти Архангельской области в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Архангельской области использовать возможности осуществления должностных обязанностей государственными гражданскими служащими и работниками соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области вне их рабочих мест (дистанционной профессиональной служебной (трудовой) деятельности) следующими категориями граждан:

достигшие возраста старше 65 лет;

имеющие заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хронической болезни почек 3 - 5 стадии, а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации;

беременные женщины;

проживающие на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" и осуществляющие служебную (трудовую) деятельность в городском округе "Город Архангельск";

проживающие на территориях городского округа "Город Архангельск", Приморского муниципального района Архангельской области или городского округа Архангельской области "Город Новодвинск" и осуществляющие служебную (трудовую) деятельность в городском округе Архангельской области "Северодвинск";";

2) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"4) при обеспечении функционирования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Архангельской области использовать возможности осуществления должностных обязанностей муниципальными служащими и иными работниками соответствующих органов местного самоуправления вне рабочих мест (дистанционной профессиональной трудовой деятельности) следующими категориями граждан:

достигшие возраста старше 65 лет;

имеющие заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хронической болезни почек 3 - 5 стадии, а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации;

беременные женщины;

проживающие на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" и осуществляющие служебную (трудовую) деятельность в городском округе "Город Архангельск", Приморском муниципальном районе Архангельской области или городском округе Архангельской области "Город Новодвинск";

проживающие на территориях городского округа "Город Архангельск", Приморского муниципального района Архангельской области или городского округа Архангельской области "Город Новодвинск" и осуществляющие служебную (трудовую) деятельность в городском округе Архангельской области "Северодвинск";";

3) абзац третий пункта 7 заменить текстом следующего содержания:

"численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений, осуществляющих работу вне их рабочих мест (дистанционная трудовая деятельность), являющихся:

гражданами, достигшими возраста старше 65 лет;

гражданами, имеющими заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хронической болезни почек 3 - 5 стадии, а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации;

беременными женщинами;

гражданами, проживающими на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" и осуществляющими трудовую деятельность в городском округе "Город Архангельск", Приморском муниципальном районе Архангельской области или городском округе Архангельской области "Город Новодвинск";

гражданами, проживающими на территориях городского округа "Город Архангельск", Приморского муниципального района Архангельской области или городского округа Архангельской области "Город Новодвинск" и осуществляющими трудовую деятельность в городском округе Архангельской области "Северодвинск";".

3. В указе Губернатора Архангельской области от 28 мая 2020 года № 76-у "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) пункт 1 после слова ""Северодвинск"" дополнить словами "(далее - городской округ)";

2) в абзаце первом пункта 2 слова "Архангельской области "Северодвинск"" исключить; 3) дополнить новыми пунктами 3 - 6 следующего содержания:

"3. С 00.00 часов 6 июня 2020 года до особого распоряжения ограничить въезд на территорию городского округа граждан, проживающих (пребывающих) на территории городского округа, а также выезд граждан за пределы городского округа, за исключением граждан, выезд или въезд которых на территорию (с территории) городского округа обусловлен:

1) исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах с организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в пунктах 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также иными организациями и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у.

Подтверждением необходимости въезда или выезда на территорию (с территории) городского округа являются:

для работников - справка, выданная указанными организациями и индивидуальными предпринимателями, по форме согласно приложению к настоящему указу (далее - справка);

для иных случаев - документы, подтверждающие исполнение таких обязательств (договор, счет-фактура, транспортная накладная, путевой лист);

2) исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в органах и организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, функционирования объектов жизнеобеспечения населения (при наличии служебного удостоверения);

3) прибытием на территорию (убытием с территории) городского округа специальным автотранспортом, включая автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, транспортные средства аварийно-спасательных служб и полиции, а также в иных экстренных случаях;

4) осуществлением перевозки продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р и пунктом 6 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у, медицинских изделий, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, средств для дезинфекции, воды, отходов производства и потребления, биологических и (или) медицинских отходов;

5) обращением за медицинской помощью в медицинскую организацию (при наличии документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего необходимость оказания медицинской помощи медицинской организацией), включая сопровождение до медицинской организации и обратно лиц, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в связи с этим в медицинской помощи, оказание которой производится медицинской организацией (при наличии документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего наличие хронического заболевания), и случаев иной прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу;

6) обстоятельствами, указанными в подпунктах 2, 10, 11, 12 и 13 пункта 2 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;

7) следованием на транспортных средствах транзитом через территорию городского округа граждан, проживающих (пребывающих) на территории Онежского муниципального района Архангельской области, в том числе в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 - 6 настоящего пункта.

4. При выезде или въезде на территорию (с территории) городского округа гражданин помимо документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего указа, должен иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, и документы, подтверждающие место проживания (место пребывания).

5. Въезд или выезд граждан, проезд транспортных средств на территорию (с территории) городского округа осуществляются через контрольно-пропускные пункты (посты) при предъявлении документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего указа.

Остановке на контрольно-пропускных пунктах (постах) подлежат все транспортные средства, въезжающие (выезжающие) на территорию городского округа, за исключением специального транспорта (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.), иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации в отношении транспортных средств, остановка которых запрещена.

6. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области, администрацией городского округа и федеральным казенным учреждением "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства":

1) до 5 июня 2020 года обеспечить создание контрольно-пропускных пунктов (постов) и установку заслонов для блокировки проезда;

2) обеспечить круглосуточный режим функционирования контрольно- пропускных пунктов (постов) и заслонов для блокировки проезда;

3) обеспечить соблюдение пропускного режима для граждан, въезжающих (выезжающих) на территорию (с территории) городского округа с учетом требований, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего указа;

4) принять меры по выполнению мероприятий по прекращению движения на автомобильных дорогах, по которым может быть осуществлен объезд постов; 5) обеспечить установку соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения контрольно-пропускных постов (пунктов).";

4) пункт 3 считать пунктом 7 и в нем слова "Архангельской области "Северодвинск"" исключить;

5) пункт 4 считать пунктом 8 и в нем слова "Архангельской области "Северодвинск"" исключить;

6) пункт 5 считать пунктом 9 и в нем слова "Архангельской области "Северодвинск"" исключить;

7) пункт 6 считать пунктом 10 и в нем слова "Архангельской области "Северодвинск"" исключить;

8) пункт 7 считать пунктом 11 и в нем по тексту слова "Архангельской области "Северодвинск"" исключить;

9) дополнить новыми пунктами 1 2 -1 8 следующего содержания:

"12. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", открытому акционерному обществу "Центр судоремонта "Звездочка", открытому акционерному обществу "Северное производственное объединение "Арктика", федеральному государственному унитарному предприятию "Северный Рейд" прекратить организованную перевозку работников указанных организаций, проживающих на территориях городского округа "Город Архангельск", Приморского муниципального района Архангельской области и городского округа Архангельской области "Город Новодвинск", к месту работы на территории городского округа и обратно.

13. Министерству транспорта Архангельской области совместно с федеральным казенным учреждением "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства" обеспечить трансляцию информации, согласованной с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области, о введенных в соответствии с настоящим указом ограничениях на электронных табло на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-8 "Холмогоры" на участке Архангельск - подъезд к городу Северодвинску.

14. Администрации городского округа и администрации Приморского муниципального района Архангельской области обеспечить информирование населения о введенных в соответствии с настоящим указом ограничениях выезда и въезда на территорию (с территории) городского округа, в том числе на рекламных конструкциях, в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах, автобусах, осуществляющих перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

15. Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, администрации городского округа обеспечить информирование о введенных в соответствии с настоящим указом ограничениях.

16. Министерству транспорта Архангельской области:

совместно с перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом, имеющим остановочные пункты на территории городского округа, уменьшить количество автобусов на таких межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок;

совместно с Архангельским отделением Северной железной дороги - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" сократить использование железнодорожного транспорта в пригородном сообщении при проезде на территорию городского округа и обратно.

17. Перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом, имеющим остановочные пункты на территории городского округа:

обеспечить размещение пассажиров в салоне транспортного средства исключительно на сидячих местах;

не допускать в салон транспортного средства пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки).

18. Государственному бюджетному учреждению Архангельской области "Региональная транспортная служба" в целях обеспечения контроля введенных в соответствии с настоящим указом ограничений выезда и въезда на территорию (с территории) городского округа установить на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-8 "Холмогоры" на участке Архангельск - подъезд к городу Северодвинску работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения и иных контрольных и надзорных целей.";

10) пункт 8 считать пунктом 19;

11) дополнить новым приложением следующего содержания:





"Приложение к указу Губернатора Архангельской области от 28 мая 2020 г. № 76-у

(форма)

Справка

Смотрите приложение к настоящему указу.







