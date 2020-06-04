АвтоВАЗ впервые с 2012 года показал прибыль

Согласно российским стандартам бухучёта (РСБУ), АвтоВАЗ по итогам 2019 года оказался в плюсе: компания получила прибыль в размере 385.457 миллиона рублей, причём прибыль показана впервые с 2012 года.

Как сообщает агентство "Прайм", ознакомившееся с отчётами АвтоВАЗа, выручка компании в годовом исчислении выросла на 0.1% - до 292 миллиардов рублей, коммерческие доходы увеличились на 2.6% - до 10.204 миллиарда.

Сообщается, что АвтоВАЗ сумел сократить управленческие расходы на 2.2%, уменьшить дебиторскую задолженность на 43%, снизить долгосрочные и краткосрочные обязательства.

При этом прибыль от продаж упала на 46.2% - до 4,103 миллиарда рублей, при этом стоит учитывать, что 2019 год нельзя назвать неудачным для автомобильной отрасли. Скорее, дело в том, что АвтоВАЗ по максимуму старается сдерживать рост цен на свою продукцию несмотря на увеличение стоимости комплектующих.

Стоит ожидать, что по итогам 2020 года АвтоВАЗу и остальным автопроизводителям будет невозможно выйти в плюс: кризис авторынка, вызванный ограничениями, введёнными из-за пандемии, основательно подкосил продажи.