Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Сотрудник компании Carwow Мэт Уотсон, занимающейся продажей новых и подержанных автомобилей, провёл тест, целью которого было выяснить, двигатель какой из машин, участвующих в бесчеловечном эксперименте, проработает без масла дольше остальных.

Для эксперимента были выбраны подержанные Ford Focus, Honda Civic и Peugeot 208. Перед запуском мотора со всех машин были слиты технические жидкости. Обеспечить максимальное количество оборотов решили просто - придавили педали газа камнями.

Первым из гонки на звание самого выносливого выбыл Ford Focus, который сдался спустя 20 минут после начала опыта.

Двигатель французского хэтчбека умер через 47 секунд, а самым жизнеспособным к работе без масла и охлаждающей жидкости оказался мотор Honda Civic, который не думал капитулировать даже спустя две минуты, хотя и начал подавать признаки скорой кончины.

Мэт не выдержал и решил добить Civic собственными силами: он сел за руль и отправился в короткий вояж по площадке. Кончину предварила огненная вспышка под моторным отсеком. Результат 20-летнего Honda Civic - 6 минут 22 секунды.

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