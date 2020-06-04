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04.06.2020 06:28
Рубрика: В мире

Губернатор Вирджинии намерен убрать статую героя Конфедерации

Текст: Максим Макарычев
Губернатор штата Вирджиния, демократ Ральф Нортэм намерен объявить в четверг, что уберет большую статую генерала Конфедерации Роберта Ли со своего места на Монумент-авеню в Ричмонде и поместит ее в хранилище, сообщил The Washington Post чиновник региональной администрации.
Фото: AP Photo/John Minchillo
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Статуя генерала, возвышающаяся на 15-метровой платформе, была открыта в 1890 году в присутствии 10 тысяч его последователей. Она долгие годы считается одним из символов Ричмонда. Вирджиния имеет наибольшее количество памятников Конфедерации, чем любой другой американский штат. В Ричмонде, который был столицей Конфедерации, городские власти долго обсуждали, что делать с этими публичными символами болезненного прошлого.

Мэр города Левар Стоуни, который является афроамериканцем, заявил в минувшую среду, что 1 июля он введет в действие постановление о сносе оставшихся памятников. Ли - единственная из пяти фигур Конфедерации, которая принадлежит государству. Нортэм поддержал снос памятников после митинга сторонников белого превосходства в Шарлоттсвилле в 2017 году, но долгое время не решался убрать их. Согласно новому акту, принятому законодательной ассамблеей штата в этом году, губернатор Вирджинии получил полномочия убрать военный мемориал.

Фото: REUTERS
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Известие о намерении губернатора снести памятник вызвало ликование местных жителей. Несколько тысяч человек собрались у монумента в среду вечером в знак протеста против жестокости полиции в отношении афроамериканцев. На каменной основе памятника появились надписи, призывающие к расовой справедливости, а также ругательствами в адрес стражей порядка.

Штаб-квартира последователей Конфедерации в Ричмонде также пострадала от рук вандалов. Напомним, что именно в Вирджинии началось восстание южан против Севера, которое спровоцировало Гражданскую войну в США в 19-м веке.

В ряде американских штатов уже начался снос памятников Конфедерации, власти других приняли законы об их защите.

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