6 июня 1880 года, в день рождения великого поэта (по новому стилю), в Москве на Тверском бульваре был торжественно открыт памятник А.С. Пушкину. Это факт общеизвестный. А вот о том, что спустя несколько недель его уменьшенная копия появится в селе Селищи Нижегородской губернии, мало кто знает.

Открытие памятника А.С. Пушкину на Страстной площади в Москве 6 июня 1880 года.

Пушкинские дни в Москве

Автором московского памятника был скульптор А.М. Опекушин. Открывали монумент торжественно, а мероприятия растянулись на три дня. В первый день, 5 июня 1880 г., гвоздем программы стала пушкинская выставка, материалы для которой собирали буквально всем миром. В здании Благородного собрания были представлены автографы, портреты, личные вещи и произведения поэта. На следующий день на площади торжественно открывался памятник. А в Московском университете проходили чтения, на которых свои доклады представили ректор вуза, историк русской литературы Н.С. Тихонравов, профессор В.О. Ключевский, известный педагог и общественник Н.В. Стороженко. В последующие дни крупнейшие русские писатели Федор Достоевский, Иван Тургенев и Иван Аксаков выступили на совещании Общества любителей русской словесности. Это были их лучшие речи, моментально разошедшиеся на цитаты.

Скульптор А.М. Опекушин.

Как проходил отбор

Бывший крепостной Александр Михайлович Опекушин создал немало замечательных памятников. Широко известны его авторские и коллективные творения, такие как "Тысячелетие России", фигуры для монумента Екатерине II, скульптура и бюст Петру Великому.

Памятник Пушкину Опекушин считал делом всей своей жизни. Ради его создания он забросил другие заказы и три года трудился только над этим проектом. Эскизы заняли 10 альбомов. Кроме того, им были созданы 30 эскизов из глины и пластилина. Скульптор тщательно изучал все прижизненные портреты поэта, встречался с родственниками. Пригласил в помощники архитектора И.С. Богомолова для создания пьедестала памятника.

Александр Михайлович три раза подавал документы на конкурс в специальную комиссию, в которую входили эксперты-архитекторы А.И. Резанов и Д.И. Гримм, художники-академики П.П. Чистяков, И.Н. Крамской, Ф.И. Йордан, И.П. Келлер, М.П. Клодт фон Юргенсбург, литераторы В.П. Гаевский и П.В. Анненков.

По правилам конкурса полагалось в восьмимесячный срок представить в комиссию проект памятника, состоящий из двух частей: 1) модели фигуры поэта из гипса, воска, или глины размером в 8-9 вершков (39,6 см.); 2) пьедестала в произвольном размере. В помощь конкурсантам прилагался план местности на краю Тверского бульвара напротив Страстного монастыря, где предполагалось разместить монумент. Настоящие размеры будущего памятника не обговаривались. Стоимость готового памятника в натуральную величину первоначально не должна была превышать 60 тыс. рублей1. Но денег по всенародной подписке было собрано около 130 тыс. руб. В итоге высота бронзового памятника на постаменте составила около 11 метров2.

В конкурсе на сооружение первого в России памятника Пушкину участвовали все известные скульпторы того времени. Среди них были и такие корифеи, как П.П. Забелло, И.Н. Шредер и М.М. Антокольский. Лишь в 1875 г. определился победитель, которым и стал молодой Опекушин. Комитет отметил необыкновенную портретную схожесть и одухотворенность поэта. Скульптура была лаконична, аристократична и проста. Выражение лица серьезно, задумчиво и гармонично.

Открытие памятника А.С. Пушкину в имении нижегородских дворян Званцовых в с. Селищи. 27 июля 1880 года.

Семья почитателей Пушкина

В день открытия памятника дворянин Константин Званцов, ярый поклонник Пушкина, будучи в Петербурге, записал в своем дневнике: "6 июня 1880 г. Пятница. Открытие в Москве памятника Пушкину у Страстного монастыря. Повсеместное торжество. Чувства и мысли - вечно не понят и выставлен в грязь: св. Евангелия от Матф. XXIII.29 - 32."3. Далее он отметил, что в Исаакиевском соборе прошла панихида в память поэта. А вечером семья Званцовых с друзьями вспоминала Пушкина и читала его стихи. Константин в 1837 г. был 14-летним подростком, но трагедия, произошедшая с поэтом, больно врезалась в его память. В дневнике часто встречаются мысли о поэте, его судьбе, несправедливости произошедшего. Имея поэтический дар, К.И. Званцов переводил стихи с немецкого, польского, французского, английского языков. В дневнике есть небольшой набросок его стихотворения, заканчивающийся такими строками:

Убив тебя, безумием венчали

И пред твоим подножьем пали ниц!

Дворяне Званцовы были людьми высокообразованными, тонко чувствующими искусство. Именно в своем родовом имении в селе Селищи в 1880 г. братья Петр, Константин и Николай Званцовы установили памятник А.С. Пушкину - уменьшенную копию скульптуры А.М. Опекушина.

Владелец имения Петр Иванович Званцов (1825-1892) боготворил память А.С. Пушкина. Специально ездил в Святогорский монастырь, чтобы поклониться могиле поэта. Бывал в селе Михайловском у младшего сына Александра Сергеевича - Григория. По воспоминаниям помещика П.В. Приклонского, Петр Иванович просил Пушкина продать или подарить ему на память какую-нибудь бумагу с автографом поэта, а также поделиться воспоминаниями. Но Григорий Александрович ничем не мог помочь обожателю таланта отца. С такими просьбами к нему обращались многие люди. В своем имении он сделал мемориальный кабинет А.С. Пушкина, бережно сохраняя все имеющиеся у него материальные свидетельства его жизни и смерти. Некоторые документы Г.А. Пушкин временно передал на выставку к открытию памятника в Москве. Воспоминаний же об отце, как он говорил, не имел по причине своего малолетства. Когда поэт скончался, ему шел всего второй год от роду, поэтому знать об отце он мог только со слов других людей.

В имении Званцовых был создан театр, действовавший в теплое время года по воскресным дням. В репертуар вошли и произведения Пушкина. В качестве актеров выступали как владельцы имения, так и их родственники, соседские помещики и крестьянские дети. Иногда приезжали и профессиональные актеры: Н.Н. Званцев - актер Московского художественного театра и его жена - оперная певица В.Н. Петрова-Званцова, которую московская публика любовно называла "Шаляпин в юбке"4.

Театральный сезон 1879 г., с. Селищи. Сидят: М.Е. Пртеленцкая, Е.В. Запольская, А.В. Дмитриева, В.В. Дмитриева, П.И. Званцов. Стоят: А.Л. Пушкин, П.И. Цеплинский, Н.И. Званцов, П.В. Запольский.

В соседях - племянник поэта

Пушкинская атмосфера дополнялась тем, что недалеко от Селищ находилось имение Болдино, в котором с 1866 г. проживала семья Анатолия Львовича Пушкина (1846-1903) - племянника А.С. Пушкина. Званцовы и Пушкины были очень дружны, часто навещали друг друга, как в Селищах, так и в Петербурге. Вместе ходили в театр, пили чай, исполняли и слушали романсы, беседовали и спорили о России. Кроме того, семья Пушкиных часто останавливалась на 2-3 дня в Селищах, чтобы играть в воскресных спектаклях у Званцовых. На мероприятии по венчанию памятника А.С. Пушкину племянник поэта был не только почетным гостем, но и артистом любительского театра во время Пушкинского вечера.

Племянник А.С. Пушкина - Анатолий Львович Пушкин. Государственный исторический архив Чувашской республики.

С достоверностью нельзя сказать, был ли П.И. Званцов на открытии памятника в Москве. Но А.Л. Пушкин не только был, но, по мнению организаторов, проявил самое деятельное участие в мероприятии5. Он передал на выставку рукописный экземпляр "Истории Петра I", а также копию пастелью портрета А.С. Пушкина работы О.А. Кипренского.

Слева направо: К.И. Званцов, П.И. Званцов, Н.И. Званцов, А. Дизенви. 2 августа 1873 г.

Торжественное открытие памятника в имении

В воскресенье, 27 июля 1880 г., состоялось торжественное открытие памятника Пушкину в имении. Подготовка велась обстоятельно. Была продумана программа Пушкинского вечера, назначены артисты, определено место постамента, приглашен фотограф А.Н. Морозов, приведен в порядок театр и подписаны места для публики, проведена генеральная репетиция. Все это с хронологической точностью запечатлел в своем дневнике 1880 года Константин Иванович Званцов:

"12 июля. Субб. Драматические отрывки Пушкина. Репетиция. Морозов.

14 июля. Понед. Дождь. Театральное совещание. Н.В. Запольский читает водевиль: "Барышня-крестьянка". Установление репертуара. Все разъехались.

20 июля. Воскресенье. Ильи Пророка. Прелестный день. Солнце. Ходят тучи. Издали гром. Репетиция. Мое участие. Обычная публика. Гримировка актеров. Мои антракты. "Лакомый кусочек". "Барышня-крестьянка". Шло отлично.

25 июля. Пятн. Такой же прелестный день. Запольский. Морозов. Поздно. Известие о болезни Е.В. Запольской. Приехали: Н.В. Запольский с В.Г. Петровичем. Завтрак. Сон. Обед. ...К ужину из Сарги: Александра Влад. и Алекс. Влад. Звездная ночь. С Морозовым заготовка билетов - 67 кресел.

26 июля. Субб. Прелестный день. Солнце. Ветер. Наклеивание NN на кресла. Воскресенский и Н.В. Дмитриев. Приготовления. Приехали: Н.П. Ильина и Елиз. Вас (Запольская). Та совсем больна! Хорошая репетиция. Стихотворения Полонского и Яхонтова. Александра Влад. отлично произнесла монолог Татьяны! Звезды...

27 июля. Воскр. Прелестный день. Гирлянды. Визит к больной Елиз. Вас. Романсы Глинки и Виардо. С 7 час публика. Мое объявление и контора! Публике нет числа! Жара страшная. Пушкинский вечер: сцены из "Русалки", "Бориса Годунова", "Каменного гостя", "Евгения Онегина" и "Скупого рыцаря". П.В. Запольский поет романсы: "Я помню чудное мгновенье" Глинки, "Заклинание" Виардо, и "Пью за здоровье Мери" Глинки. Стихотворения Полонского, Яхонтова и Плещеева...

Венчание памятника Пушкина. Антракты с Варей Язвицкой, с Н.Г. Петрович, с М.П. Запольской и с Е.Н. Ястребцовой. ...Звездная ночь. 3 1/ 4 утра. Грусть. Бессонница.

28 июля. Понед. Прелестный день. Театральное совещание. Споры. Альбомы. Крепкий сон. Фотографии Морозова. После обеда остались только Запольские".

...Само по себе удивительно, что в небольшом поместье Нижегородской губернии в конце ХIX в. поклонники творчества Пушкина установили ему памятник и бережно хранили память о великом русском поэте. К сожалению, архивные документы, просмотренные автором, не дают ответа об авторе копии памятника в Селище, как и о его параметрах и дальнейшей судьбе. Может, кто-то из читателей "Родины" знает больше и расскажет об этом.

1. Два века с Пушкиным: Материалы об А.С. Пушкине в фондах отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Каталог. СПб., 2004.

2. Чубуков В.В. Всенародный памятник Пушкину. М., 1999.

3. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 1045. Званцов К.И., Криступ К.К., 1880 г.

4. Подробнее о ней: Горощенова О.А. "Шаляпин в юбке" // Родина. 2019. N 4. С.110-113.

5. Нечаева Н.С. Московская Пушкинская выставка 1880 г. (по материалам архива Л.И. Поливанова) // Временник Пушкинской комиссии, 1980. Л., 1983. С. 146-155.