Как театры Союзного государства осваивают новую форму работы на "удаленке"

Когда все гастрольные туры Союзного государства отменились из-за распространения коронавирусной инфекции, был запущен виртуальный театральный тур "Большие гастроли - онлайн". За два минувших месяца на платформе Российского федерального центра поддержки гастрольной деятельности зафиксировано более 16 миллионов просмотров лучших спектаклей России и стран ближнего зарубежья.

За два месяца показано 65 спектаклей 47 театров. География участников охватывает российские театры, а также коллективы Республики Беларусь, Казахстана. Лидер рейтингов - спектакль "Сердце не камень" по пьесе Островского театра "Et Cetera" под руководством лауреата премии Союзного государства Александра Калягина, который посмотрели более 867 тысяч раз.

Спектакль "Подводники", показанный на YouTube-канале Национального академического драматического театра имени Горького Республики Беларусь и на платформе Российского федерального центра поддержки гастрольной деятельности "Большие гастроли", набрал 117 706 просмотров. В настоящее время минский драмтеатр осваивает совершенно новую для него форму рабочего процесса на удаленной работе.

Спектакль "Подводники" поставлен по пьесе самого известного современного белорусского молодого драматурга Андрея Курейчика. По его произведениям сняты фильмы "Движение вверх", "Елки", "Любовь-морковь". Андрей Курейчик живет в Минске. Он окончил с отличием юридический факультет Белорусского госуниверситета и аспирантуру журфака. Режиссерскую стажировку проходил в МХАТ имени Чехова, где его педагогом был народный артист СССР Олег Табаков. Супруга Андрея Ольга - актриса Купаловского театра. У творческой пары трое детей. Общий сбор в прокате фильмов, созданных по сценариям Андрея, составил 62 млн долларов.

Музыку к спектаклю написал российский композитор Иван Бурляев. Иван написал музыку к таким фильмам, как "Салют-7", "Текст", "Холоп". Фильм "Текст" студии "Yellow, Black and White" , созданной в том числе двумя белорусами Алексеем Троцюком и Виталием Шляппо, удостоен премии "Золотой орел".

Действия спектакля разворачиваются в самый разгар "холодной войны". В начале 60-х годов прошлого столетия лучшие инженерные умы Советского Союза создают сверхсовременную атомную подводную лодку. Во время плавания происходит поломка, которая приводит к неисправности системы охлаждения реактора.

Главный герой спектакля Василь Мицкевич, белорус по происхождению, добровольно спускается в самое пекло, чтобы предотвратить взрыв реактора.

Потрясающий актерский ансамбль реалистично передал все перипетии подводной жизни и подвига простых людей.

- Я был удивлен тем, что удалось создать на сцене Сергеем Ковальчиком, - комментирует Андрей Курейчик. - Обычно реконструкция различных катастроф лучше реализуются в кино. Театр больше пяти лет шел к этой премьере. В спектакле задействована практически вся труппа театра.

Нам хотелось сделать что-то другое, отличное от того, что делается в белорусских театрах. Было желание найти реальную историю, а не придуманную. И мы нашли эту реальную историю, в которой белорусский моряк совершил подвиг и спас лодку.

В театр позвонила вдова подводника, которая хотела отдать военную форму мужа. И форма, которую она отдала, очень пригодилась. НАДТ им. Горького специально для спектакля смог заказать костюмы для спектакля.

- 4 июля 1961 года судьба всего мира решалась в реакторном отсеке атомной подлодки К-19. - Говорит художественный руководитель театра и режиссер-постановщик Сергей Ковальчик.- Когда я узнал о подвиге нашего земляка, белоруса, мичмана Кулакова, то спросил - а смог бы я спуститься в радиоактивный ад? И мы рассказали о подводниках, которые ценой своих жизней сохранили мир.