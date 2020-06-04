Мародера, угнавшего в США редкий BMW, остановил столб

В Соединённых Штатах продолжаются протесты гражданского населения, сопровождаемые мародёрством, насилием и грабежами. Недавно мы рассказывали о том, как протестующие разгромили и сожгли автосалон Mercedes-Benz, на этот раз от руки вандалов погиб уникальный родстер BMW.

В Санта-Моника, штат Калифорния, преступник угнал из автосалона BMW Z8, доработанный тюнинг-ателье Alpina. Но мощным автомобилем управлять - не витрины крушить: угонщик проехал буквально пару кварталов и влетел в фонарный столб, видимо, не справившись с управлением.

Модель от Alpina имеет оригинальный обвес, V8 объёмом 4.8 литра мощностью 381 л.с. и 5-диапазонный "автомат". В оригинале родстер поставлялся с чуть более мощным мотором и механической КП. Всего ателье Alpina произвело 555 экземпляров таких машин. Цена угнанного автомобиля была указана в листовке с описанием из автосалона, откуда был похищен Alpina Roadster V8: 499 000 долларов.

Похитителя на месте аварии обнаружено не было, вероятно, ему удалось сбежать.