Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.06.2020 16:30
Рубрика: Российский автопром

Найдена "девятка" директора "ЗАЗа", которая простояла в гараже 30 лет

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco нашёл в Запорожье реальную "капсулу времени" - ВАЗ-2109 с длинным крылом советского производства. Сначала он осмотрел находку, после чего с пол-оборота запустил двигатель и прокатился. В итоге автомобиль был куплен и отправлен на эвакуаторе в Киев.

Машина 1990 года выпуска из первой партии принадлежала техническому директору Запорожского автозавода, при этом у него их было сразу две. Экземпляры напрямую из Тольятти на Украину добрались своим ходом. Одна Lada была в простой комплектации и активно эксплуатировалась, а вторую, "люксового" исполнения, поставили в гараж на хранение до лучших времён.

Фото: www.instagram.com/ussr.407/
Chevrolet Niva об этом только мечтала: пикап и фургон на базе Lada Niva-2

Обнаруженная "девятка" в модном цвете "мокрый асфальт" с пробегом 1150 километров пребывает в первозданном виде. Несмотря на тонкий слой пыли, заметно, что кузов не имеет очагов коррозии, на нём отсутствуют сколы и царапины. Пятидверный хэтчбек "обут" в родную резину 165/70 R13, в подвеске наблюдается поверхностная коррозия.

Интерьер сохранился в идеальном состоянии. Внутри "люксовый" ВАЗ-2109 отличается светлой отделкой, тканевыми вставками в дверных картах, сиденьями из велюра, автомагнитолой фирмы "Урал". В багажнике лежит заводское запасное колесо, подкапотное пространство абсолютно чистое, с заводским маслом и охлаждающей жидкостью, но с новым аккумулятором.

Фото: скриншот с youtube.com

Модель оснащается карбюраторным 1,5-литровым двигателем мощностью 69 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, Lada Samara выпускалась в период с 1986 по 2011 годы. На смену 2109 пришла модернизированная модель с индексом 2114.

Ранее блогер рассказывал о вишнёвой "девятке" также 1990 года выпуска с нулевым пробегом. Автомобиль все 30 лет хранился в гаражных условиях.

Volkswagen Arteon наконец-то добрался до России. Стали известны цены
#Lada