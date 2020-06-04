Найдена "девятка" директора "ЗАЗа", которая простояла в гараже 30 лет

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco нашёл в Запорожье реальную "капсулу времени" - ВАЗ-2109 с длинным крылом советского производства. Сначала он осмотрел находку, после чего с пол-оборота запустил двигатель и прокатился. В итоге автомобиль был куплен и отправлен на эвакуаторе в Киев.

Машина 1990 года выпуска из первой партии принадлежала техническому директору Запорожского автозавода, при этом у него их было сразу две. Экземпляры напрямую из Тольятти на Украину добрались своим ходом. Одна Lada была в простой комплектации и активно эксплуатировалась, а вторую, "люксового" исполнения, поставили в гараж на хранение до лучших времён.

Обнаруженная "девятка" в модном цвете "мокрый асфальт" с пробегом 1150 километров пребывает в первозданном виде. Несмотря на тонкий слой пыли, заметно, что кузов не имеет очагов коррозии, на нём отсутствуют сколы и царапины. Пятидверный хэтчбек "обут" в родную резину 165/70 R13, в подвеске наблюдается поверхностная коррозия.

Интерьер сохранился в идеальном состоянии. Внутри "люксовый" ВАЗ-2109 отличается светлой отделкой, тканевыми вставками в дверных картах, сиденьями из велюра, автомагнитолой фирмы "Урал". В багажнике лежит заводское запасное колесо, подкапотное пространство абсолютно чистое, с заводским маслом и охлаждающей жидкостью, но с новым аккумулятором.

Фото: скриншот с youtube.com

Модель оснащается карбюраторным 1,5-литровым двигателем мощностью 69 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, Lada Samara выпускалась в период с 1986 по 2011 годы. На смену 2109 пришла модернизированная модель с индексом 2114.

Ранее блогер рассказывал о вишнёвой "девятке" также 1990 года выпуска с нулевым пробегом. Автомобиль все 30 лет хранился в гаражных условиях.