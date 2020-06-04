Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера

Выяснилось, что пилот упавшего Airbus A320 (принадлежит местной компании Pakistan International Airlines) во время снижения проигнорировал инструкции авиадиспетчера. Последний, видя, что скорость воздушного судна значительно выше допустимой, потребовал прекратить заход на посадку, но требование было проигнорировано.

По предварительной версии, озвученной экспертами, командир самолета и второй пилот отвлеклись на решение возникшей проблемы и просто забыли выпустить шасси. В итоге, самолет коснулся полосы двигателями, после чего пилот принял решение уйти на второй круг. Во время выполнения маневра поврежденные силовые установки отключились, лайнер упал примерно в полутора километрах от ВПП. На борту находились 99 человек - 91 пассажир и 8 членов экипажа. Выжить удалось только двоим.

Расшифровка найденных на месте катастрофы черных ящиков уже началась. Первый отчет будет представлен парламенту Пакистана 22 июня, пишет ТАСС со ссылкой на министерство гражданской авиации страны. Добавим, что упавший Airbus A320 направлялся из восточного города Лахор в Карачи (рейс PK 830).