Раскрыты характеристики китайского электромобиля для России

Китайская компания JAC рассекретила характеристики электрического хэтчбека iEV7S. Хотя разговоры о том, что к нам привезут эту машину, идут давно, не верилось, что JAC действительно рискнет сделать это в кризисном 2020 году. Но к этому все идет.

iEV7S - это одна из последних моделей JAC. Она существенно современнее тех машин, которые компания продает у нас сейчас - кроссоверов S3 и S5, а также пикапа T6. В пресс-релизе бренда автомобиль наконец назвали хэтчбеком, хотя ранее пытались презентовать его как кроссовер. Но при исключительно переднем приводе и клиренсе в 130 мм говорить о каких-то вседорожных свойствах машины напрасно. Размеры машины - 4135х1750х1560 мм, колесная база составляет 2490 мм.

Электрокар оснащен аккумуляторными батареями SinoEv емкостью 39 КВт*ч с жидкостным охлаждением. На одной зарядке автомобиль сможет пройти 280 км, в идеальных условиях - до 360 км. В компании указывают, что полная зарядка в домашних условиях - от бытовой сети - потребует 12 часов времени и расхода менее чем в 100 рублей. В быстром режиме "заправить" авто можно за час.

Фото: Пресс-служба JAC.

Под капотом у iEV7S стоит синхронный электродвигатель DY Power Technology, развивающий мощность до 115 л.с. и максимальный крутящий момент до 270 Нм. Мотора хватает, чтобы разогнать "пятидверку" до 100 км/ч за 12 секунд. В качестве коробки передач используется редуктор с режимами переднего и заднего хода.

Россиянам компания предложит единственную, но богато оснащенную комплектацию Luxury. Она предусматривает светодиодные ДХО, противотуманные фары с подсветкой поворотов, 16-дюймовые колеса индивидуального дизайна, пакет опций помощи водителю и безопасности, мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида, парктроники с обеих сторон, бесключевой доступ, круиз-контроль, обогрев передних сидений и зеркал.

"В настоящий момент электромобиль проходит российскую сертификацию, официальный выход на рынок запланирован на август 2020 года. Цена будет объявлена ближе к запуску модели", - прокомментировали в пресс-службе представительства JAC.

Очевидно, что китайский электрокар, выпускаемый на казахстанском заводе, будет одним из самых доступных на рынке. Но не дешевым. В данный момент официально электромобили предлагают лишь несколько брендов - в частности, Renault и Jaguar. На днях на этот рынок вышел и Volvo со специальным суббрендом Recharge.