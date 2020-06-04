Найденная в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о состоянии найденной в Брянске семилетней девочки.

- Ребенок весил всего девять килограммов, его случайно обнаружил сосед в запертой на замок комнате. Девочка не говорит, не может себя обслуживать. Если будет доказано, что это последствия отношения к ней приемных родителей, то это страшное преступление против ребенка, - заявила омбудсмен.

Истощенную девочку с обмороженными конечностями поместили в больницу. Возбуждено уголовное дело о физическом истязании ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В 2014 году двухлетнюю малышку удочерила брянская многодетная семья. В ходе расследования будет дана оценка и работе органов опеки - среди статей УК, по которым возбуждено дело, есть и 293 - "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей".

- Снова налицо результат бездействия органов системы профилактики, которая не сработала, вовремя не заметила этого ребенка - девочка истощена, никто ее не навещал, никто не видел, что она живет в затхлой, захламленной комнате под навесным замком, - констатировала Кузнецова.