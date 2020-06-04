В отделении психиатрии воронежской больницы выявили вспышку COVID-19

В Воронежской области около 30 пациентов и медработников Бутурлиновской районной больницы получили положительные тесты на коронавирус.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, 27 мая у одного из пациентов в психиатрическом отделении поднялась температура. По итогам ПЦР-исследований был выявлен COVID-19 у 13 больных и 14 сотрудников. У всех заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Угрозы жизни нет.

"Незамедлительно были приняты необходимые в такой ситуации противоэпидемические меры: дезинфекция, работа с контактным кругом и прочее. Сейчас отделение работает в режиме самоизоляции. В нем находится 10 пациентов и шесть сотрудников, которые не могут самоизолироваться дома. Наблюдение и лечение проводит новая бригада специалистов с отрицательными тестами на коронавирус. В больнице есть необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов и средств дезинфекции", - пояснили в оперштабе.

Психиатрическое отделение Бутурлиновской РБ теперь перепрофилировали в межрайонный центр по лечению пациентов с COVID-19 психиатрическо-наркологического профиля.

Ранее вспышки коронавирусной инфекцией произошли в Новоусманской районной больнице (диагноз подтвержден у десяти медиков и 20 пациентов хирургического и терапевтического отделений) и областном доме ребенка (санитарка госпитализирована с пневмонией, положительные тесты у шести малышей и трех сотрудников). По официальным данным, состояние здоровья заболевших в этих учреждениях не вызывает опасений.

Случаи заболевания отмечены также на пяти крупных предприятиях области, в правительстве региона и мэрии Воронежа.