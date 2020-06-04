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04.06.2020 04:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

Текст: Юлия Гарднер

Камчатский краевой суд вынес приговор жительнице города Вилючинска, которая утопила двух своих детей.

В сентябре прошлого года она лишила жизни пятилетнего сына и полуторамесячную дочь. Привязала к себе мальчика, девочку взяла на руки и зашла с ними в бухту Крашенникова. После этого удерживала детей под водой, пока они не задохнулись. Сама тоже собиралась свести счеты с жизнью, но очевидцы вызвали правоохранителей, которые вытащили всех троих из воды. Малышей откачать не удалось.

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Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема и полностью осознавала характер своих действий.

Как ранее сообщала "РГ", на преступление молодую мать толкнула измена мужчины, от которого она родила дочь. Детей она убила, не желая, "чтобы после ее смерти он в жизни испытали те же, неизбежные, по ее мнению, трудности".

"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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