В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.

Напомним, история получила огласку после появления в Сети видео, на котором сотрудники полиции силой забирают детей из дома, а их мать оказывается в наручниках. Позже женщину оштрафовали за неповиновение сотрудникам правопорядка.

Сейчас четверо из пяти детей находятся в медицинском учреждении. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Родители требуют вернуть их в семью.

Прокуратура области провела доследственную проверку. Выяснилось, что семья вела скрытый образ жизни. Фактически единственным источником доходов были детские пособия. Отец не имеет постоянного места работы. Мать находится в длительном декретном отпуске, она в очередной раз беременна.

- Тревогу по поводу состояния здоровья и условий жизни многодетной семьи стали бить медики, осуществлявшие патронаж на дому за детьми до года. Именно это послужило поводом для изъятия детей для органов опеки. Оценка действиям должностных лиц будет дана в ходе расследования уголовного дела, - пояснила "РГ" старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Уголовное дело заведено по факту халатного отношения к служебным обязанностям, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Обвинения пока никому не предъявлены. Ведется расследование.

Ранее в ситуацию вмешалась уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова. Она предложила пересмотреть работу с семьей и направить усилия власти на предупреждение семейного неблагополучия, чтобы преодолеть кризисную ситуацию.