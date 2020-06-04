Песков назвал причину поручения Путина правоохранителям по ЧП в Норильске

В Кремле объяснили, зачем президент поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации с разливом дизельного топлива в Норильске.

Напомним, что вчера Владимир Путин провел совещание на эту тему. Речь зашла о несвоевременной передаче информации в МЧС о ЧП​​​.

"Президент обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего МЧС и руководства региона, то есть губернатора Александра Усса, а также от менеджмента компании-оператора", - напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. И сказал, что даст поручение соответствующим органам, чтобы они установили истину - были ли соблюдены все нормативы по информированию властей и экстренных служб, добавил он.

Сейчас эта работа проводится, и истина будет установлена, продолжил представитель Кремля. Была информация, которая поступила в том числе и на совещании от руководства региона, а также от МЧС, и были заявления менеджмента компании, напомнил он. "Они расходятся, поэтому правоохранительные органы получили указания президента установить истину в этом деле", - заключил Песков.