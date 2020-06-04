В Чечне во время урагана пострадали девять детей

В Чеченской Республике в результате сильнейшего ветра с дождем и градом пострадали девять детей, трое из них госпитализированы. Об этом в четверг сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения региона.

Сообщается, что всех несовершеннолетних обследовали врачи. Троим из них с переломами и ушибами потребовалась госпитализация, остальных направили на амбулаторное лечение.

- Два ребенка в состоянии средней тяжести находятся в детской клинической больнице №2 г. Грозного. Еще одна девочка в тяжелом, но стабильном состоянии госпитализирована в республиканскую детскую клиническую больницу имени Е.П. Глинки, - прокомментировали в минздраве Чечни.

Напомним, ранее в МЧС республики сообщили о 11 пострадавших, в том числе одном ребенке. Однако, как эти данные соотносятся с информацией медиков, не сообщается. Однако в минздраве Чечни отметили, что сейчас эта информация уточняется.

Тем временем в регионе восстанавливают объекты инфраструктуры и строения после ураганного ветра. Как заявил глава ЧР Рамзан Кадыров, все восстановительные работы должны завершиться в течение четверга.