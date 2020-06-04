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04.06.2020 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне после урагана госпитализированы три человека

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике пришлось госпитализировать трех человек, пострадавших в результате ураганного ветра. Об этом в "РГ" сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Всего из-за непогоды получили травмы 11 человек, среди них один ребенок 2012 года рождения. Состояние пострадавших оценивается медиками как средней тяжести.

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Из-за шторма, который накануне обрушился на Северо-Кавказский федеральный округ, в Чечне повреждены крыши 17 зданий. Среди них 12 жилых домов, а также две школы и администрация одного из муниципалитетов. Сильный ветер оборвал линии электропередач, в результате чего без света остались 187 тысяч человек.

- Из-за неблагоприятных погодных явлений повалены деревья, рекламные щиты, сорваны кровли зданий и повреждены линии электропередач и газопроводы, - заявили в МЧС Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике создан оперативный штаб по ликвидации последствий шторма.

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