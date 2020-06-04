В Чечне одиннадцать человек пострадали из-за сильного ветра и дождя

Ураганный ветер и дожди обрушились в среду вечером на Чеченскую республику. По предварительным данным, в результате стихии пострадали 11 человек.

Сейчас один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы, травмы, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Чечни Рамзана Кадырова. Он уже создал оперативный штаб и взял под личный контроль ликвидацию последствий непогоды.

Напомним, штормовой ветер снес кровли, повалил деревья и рекламные щиты, повредил линии электропередачи и газопроводы. Восстановительные работы уже начались. Глава республики пообещал жителям возместить ущерб.