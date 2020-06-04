Суд установил размер залога для обвиняемого в убийстве Флойда полицейского

Суд в штате Миннесота установил залог в один миллион долларов для бывшего офицера полиции Дерека Чавена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом говорится в документах суда.

Таким образом определено, при каких условиях экс-полицейский может быть отпущен из-под стражи до суда. Однако пока неизвестно, может ли Чавен этим воспользоваться и будет ли это делать, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что на месте преступления были четверо полицейских, включая Чавена. Троих обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Комментируя увольнение участвовавших в аресте Флойда сотрудников, начальник полицейского управления города Миннеаполис (штат Миннесота) Медариа Аррадондо отметил, что полицейские нарушили присягу, а их действия были чрезвычайно жестокими и противоречили нормам гуманности.

Напомним, Флойд скончался во время задержания из-за чрезмерно жесткого обращения с ним. Этот момент был снят на камеру очевидцем. На кадрах видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его, а Чавен наступил задержанному коленом на шею. Флойд говорил, что не может дышать. Позже мужчина умер в реанимации.