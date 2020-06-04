Toyota Hilux получил новую внешность и обновленный дизель

Toyota представила обновлённый Hilux, который получил пересмотренную внешность, расширил свои мультимедийные возможности, примерил под капот усовершенствованный дизель 2.8 литра.

Фронтальная часть изменилась за счёт внутренней архитектуры головной оптики, которая стала светодиодной, бампера с противотуманными фарами и решётки радиатора, которая выглядит смелее за счёт уменьшения дифференциации с нижним воздухозаборником. Задняя часть осталась прежней, разве что только фонари сделали по LED-технологии.

Для пикапа предложат специальное исполнение с названием Invincible, что в переводе означает непобедимый. Hilux Invincible отличает декор решётки радиатора, бамперов, крыльев и откидного борта, а также отделка салона.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Внутри изменений не так много: обновлённый дизайн приборной панели и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Пикап можно будет заказать с системой бесключевого доступа в салон, передними и задними датчиками парковки, спутниковой навигацией, климат-контролем, аудиосистемой JBL Premium Sound System с 9 динамиками и 8-канальным усилителем мощности на 800 Вт.

Вот мы и добрались до главной интриги, которую Toyota создала, опубликовав тизер обновлённого Hilux с Фернандо Алонсо. Модернизированный дизель объёмом 2.7 литра стал мощнее и тяговитее: максимальная отдача выросла до 204 л.с. (+27 л.с.), а крутящий момент до 500 Нм (+50 Нм). В Toyota даже сообщили время разгона до "сотни" - 10 секунд. Заявленный расход топлива - 7.8 литра. Отметим, что цифры пока носят предварительный характер и могут быть скорректированы в процессе омологации.

Пикап традиционно получил систему полного привода и 6-ступенчатые "механику" и "автомат" на выбор.

В компании отметили, что важной частью обновления было увеличение ездового комфорта при сохранении внедорожного потенциала модели. Инженеры перенастроили рулевое управление и подвеску пикапа, изменили конструкцию листовых рессор, установили другие сайлентблоки. Всё это позволило увеличить плавность хода.