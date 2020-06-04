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04.06.2020 08:34
Рубрика: Легковые авто

Toyota Hilux получил новую внешность и обновленный дизель

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota представила обновлённый Hilux, который получил пересмотренную внешность, расширил свои мультимедийные возможности, примерил под капот усовершенствованный дизель 2.8 литра.

Фото: скриншот с youtube.com
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Фронтальная часть изменилась за счёт внутренней архитектуры головной оптики, которая стала светодиодной, бампера с противотуманными фарами и решётки радиатора, которая выглядит смелее за счёт уменьшения дифференциации с нижним воздухозаборником. Задняя часть осталась прежней, разве что только фонари сделали по LED-технологии.

Для пикапа предложат специальное исполнение с названием Invincible, что в переводе означает непобедимый. Hilux Invincible отличает декор решётки радиатора, бамперов, крыльев и откидного борта, а также отделка салона.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Внутри изменений не так много: обновлённый дизайн приборной панели и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Пикап можно будет заказать с системой бесключевого доступа в салон, передними и задними датчиками парковки, спутниковой навигацией, климат-контролем, аудиосистемой JBL Premium Sound System с 9 динамиками и 8-канальным усилителем мощности на 800 Вт.

Фото: www.wapcar.my
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Вот мы и добрались до главной интриги, которую Toyota создала, опубликовав тизер обновлённого Hilux с Фернандо Алонсо. Модернизированный дизель объёмом 2.7 литра стал мощнее и тяговитее: максимальная отдача выросла до 204 л.с. (+27 л.с.), а крутящий момент до 500 Нм (+50 Нм). В Toyota даже сообщили время разгона до "сотни" - 10 секунд. Заявленный расход топлива - 7.8 литра. Отметим, что цифры пока носят предварительный характер и могут быть скорректированы в процессе омологации.

Пикап традиционно получил систему полного привода и 6-ступенчатые "механику" и "автомат" на выбор.

В компании отметили, что важной частью обновления было увеличение ездового комфорта при сохранении внедорожного потенциала модели. Инженеры перенастроили рулевое управление и подвеску пикапа, изменили конструкцию листовых рессор, установили другие сайлентблоки. Всё это позволило увеличить плавность хода.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota