Трамп исключил возможность привлечения войск для подавления беспорядков

Президент США Дональд Трамп не считает, что ему придется задействовать закон, позволяющий использовать военную силу внутри страны для подавления беспорядков и протестов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax TV.

Главе государства был задан вопрос, готов ли он послать военных в те города, где накал протестов, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, особенно высок. "Это будет зависеть от обстоятельств. Я не считаю, что нам придется поступить так", - цитирует ТАСС Трампа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщала, что президент США при необходимости может задействовать закон 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. Однако министр обороны США Марк Эспер выступил против этой идеи. По его мнению, к данному шагу стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях.

Напомним, причиной массовых протестов в США стало жесткое задержание полицейскими 46-летнего Джорджа Флойда, в результате которого мужчина скончался. Сейчас власти проводят расследование. Комендантский час уже введен в 40 городах страны. В борьбе с беспорядками задействованы тысячи бойцов национальной гвардии. Жертвами протестов стали не менее 11 человек.