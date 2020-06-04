Новости

На Сахалине у сотрудника детского сада выявлен коронавирус 04:10
Власти Кубы осудили новые санкции США 03:56
Врач Трампа: Прием гидроксихлорохина не вызвал побочных эффектов 03:36
Русскоязычная община Бруклина вышла на защиту района от мародеров 03:09
Трамп исключил возможность привлечения войск для подавления беспорядков 03:00
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС 02:38
США перебросили из Ирака в Сирию 30 грузовиков с военной техникой 02:30
В Чечне одиннадцать человек пострадали из-за сильного ветра и дождя 02:02
Лечащий врач Трампа рассказал о здоровье президента США 01:56
США расширили санкционный список по Кубе 01:34
Полиция задержала 12 протестующих у посольства США в Греции 00:38
Переброшенных к Вашингтону военных вернут к месту дислокации 00:26
Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29 03.06.2020
В Москве скончались 64 пациента с коронавирусом 03.06.2020
Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео 03.06.2020
Парламент Испании в шестой раз продлил режим изоляции 03.06.2020
В Чечне создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана 03.06.2020
Ученые описали рацион одного из крупнейших динозавров мелового периода 03.06.2020
Отца и сына Арашуковых снова оставили под арестом 03.06.2020
Врачи описали повреждения сердца из-за влияния COVID-19 03.06.2020
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера 03.06.2020
Белый дом запретил китайским перевозчикам с 16 июня полеты в США 03.06.2020
Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова 03.06.2020
График отключения горячей воды в Подмосковье показали на онлайн-карте 03.06.2020
В Чечне более 187 тысяч человек остались без света 03.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 03:00
Рубрика: В мире

Трамп исключил возможность привлечения войск для подавления беспорядков

Фото: Saul MARTINEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Фото: Saul MARTINEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Фото: Saul MARTINEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп не считает, что ему придется задействовать закон, позволяющий использовать военную силу внутри страны для подавления беспорядков и протестов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax TV.

Фото: EPA
Способен ли Трамп применить войска против протестующих

Главе государства был задан вопрос, готов ли он послать военных в те города, где накал протестов, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, особенно высок. "Это будет зависеть от обстоятельств. Я не считаю, что нам придется поступить так", - цитирует ТАСС Трампа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщала, что президент США при необходимости может задействовать закон 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. Однако министр обороны США Марк Эспер выступил против этой идеи. По его мнению, к данному шагу стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях.

Напомним, причиной массовых протестов в США стало жесткое задержание полицейскими 46-летнего Джорджа Флойда, в результате которого мужчина скончался. Сейчас власти проводят расследование. Комендантский час уже введен в 40 городах страны. В борьбе с беспорядками задействованы тысячи бойцов национальной гвардии. Жертвами протестов стали не менее 11 человек.

В мире США Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии