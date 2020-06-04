Пандемия коронавируса создала хорошие предпосылки для развития ИТ-сектора - люди перешли на удаленную работу, активнее стали пользоваться ИТ-услугами, в частности сервисами конференц-связи и дистанционного образования.

Государство в кратчайшие сроки разработало и запустило новые сервисы на портале госуслуг для поддержки населения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Более 10 миллионов заявлений на 15 миллионов детей подано на выплаты детям от 3 до 16 лет, 2,8 миллиона - на детей от 0 до 3 лет и более 850 тысяч - на детей от 3 до 7 лет для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Такие предварительные итоги работы озвучил недавно в ходе брифинга в Доме Правительства глава минкомсвязи Максут Шадаев.

"В тот момент, когда МФЦ закрыты и органы власти ограничивают личный прием граждан, возросла роль портала госуслуг как канала получения госуслуг в цифровом виде", -отметил министр. Каталогом сервисов на сайте Все.Онлайн, созданным "Цифровой экономикой" совместно с минкомсвязью, и его "зеркалом" на портале госуслуг воспользовались более 5 миллионов человек.

Опыт работы с цифровыми пропусками стал полезным для определения дальнейшего возможного формата "цифрового паспорта". Минкомсвязи разработало проект постановления о проведении эксперимента по запуску в Москве возможности использовать специальное мобильное приложение "Мобильный идентификатор" вместо бумажного паспорта. Предполагается использовать его для покупки билетов в театры, на самолеты, для оформления пропусков и покупки алкоголя.

Не только государству, но и бизнесу пришлось нарастить инвестиции в технологическую инфраструктуру. У отдельных компаний опыт дистанционной работы был и до пандемии. Но многим предприятиям впервые потребовалось организовать удаленную работу большого количества сотрудников. Нагрузка на ИТ-инфраструктуру выросла. А теперь удаленка может стать новой реальностью, полагают эксперты.

Удаленная работа может стать новой реальностью для многих компаний, полагают эксперты

Технические предпосылки для перехода на удаленную работу существовали давно - технология облачных серверов предлагает для этого прекрасные возможности и гарантирует безопасность обмена данными. Однако до пандемии коронавируса многие предприниматели опасались внедрять ее в работу компаний.

"Отчасти это связано с психологической неготовностью, - полагает Александр Дубовик, владелец IT-бизнеса, который давно оказывает клиентам услуги в области облачных серверов. - Представители старшего поколения, которые, как правило, и являются владельцами бизнеса, с трудом готовы принять новую модель, когда работа может выстраиваться вне офисного кабинета и постоянного очного контроля".

Государство в кратчайшие сроки разработало и запустило новые сервисы на портале госуслуг

Другая причина, почему малый бизнес не спешил переходить на удаленку, заключалась в том, что многие компании продолжали использовать нелицензионное программное обеспечение, добавил Александр Дубовик.

Пандемия повысила спрос на технологию облачных серверов. Теперь участники рынка прогнозируют два тренда - значительная часть компаний, особенно малые и средние предприятия, останутся на удаленке, что вызовет снижение аренды офисных площадей и "обеление" рынка программного обеспечения, так как услуга "облачный сервер" по умолчанию подразумевает использование лицензионных программ.

"Уверен, что после окончания пандемии некоторые вещи никогда не вернутся в офлайн - это методы организации коллективной работы, обсуждение и принятие коллективных решений в условиях дефицита времени, контроль результативности сотрудников", - такое мнение высказал гендиректор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир на одном из мероприятий "ЦИПР Дома", посвященных влиянию коронавируса на цифровую экономику России.

Несмотря на эти позитивные сдвиги, многие ИТ-компании оказались в непростой ситуации, показал опрос, проведенный Ассоциацией разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП). В апреле 2020 года выручка отечественных компаний производителей и разработчиков программных продуктов снизилась на 57 процентов по сравнению с первым кварталом года. По сравнению с апрелем 2019 года падение составило 50 процентов.

19 процентов составит в этом году рост публичных облачных сервисов и связанных с ними сегментов, прогнозируют в Gartner

Снижение ключевых показателей экономической активности произошло практически у всех респондентов, рассказал исполнительный директор АРПП Ренат Лашин. "Практически полностью остановили ИТ-проекты предприятия следующих отраслей: туристическая, общепит, строительство, спортивные и культурные учреждения, авиаперевозки и машиностроение. Резко сокращают ИТ-бюджеты региональные госучреждения, поскольку прогнозируют снижение доходов в региональный бюджет", - приводит он в пример результаты опроса.

Многие крупные предприятия сократили инвестиционные бюджеты, в том числе и на ИТ - в среднем на 20 процентов. Есть проблема с неплатежами за уже выполненные технологическими компаниями работы (около 50 процентов контрактов), а уже реализуемые контракты стали чаще расторгать (10-20 процентов).

"Ситуация во многом осложняется тем, что ИТ-отрасль до сих пор не получила статуса пострадавшей от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому ИТ-компании не могут воспользоваться ранее введенными мерами господдержки. Резкое ухудшение экономической ситуации вынудит компании снижать или замораживать зарплаты, а также начинать сокращения персонала", - предупреждает Ренат Лашин.

Ассоциация подготовила ряд предложений, чтобы поддержать отрасль. Среди прочего АРПП предлагает предоставить ИТ-компаниям субсидии на выплату заработной платы, льготные кредиты и так далее.

В марте стало известно о разработке стратегии развития российской ИТ-отрасли до 2036 года, которой по заказу минкомсвязи занимается Высшая школа экономики (ВШЭ). Как писал в конце апреля "Коммерсантъ", стратегия была доработана с учетом замечаний представителей отрасли - в обновленной версии были учтены кризисные явления 2020 года, однако документ пока не был представлен публично.

Вне зависимости от сценария развития ситуации одним из ориентиров для отечественной ИТ-индустрии станет развитие импортозамещения. "В рамках национальной программы "Цифровая экономика" есть единое мнение о том, что импортозамещение в ИКТ надо продолжать, - отметила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. - В 2020 году импортозамещение планируется передать в ведение направления "Цифровые технологии". Надеюсь, что и после того, как решение о передаче будет принято, переход на отечественное программное обеспечение будет продолжаться".