В США торговая сеть Walmart временно прекратила торговлю оружием

Крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart временно прекратила продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. По данным телекомпании CNN, такое решение было принято в связи с участившимися случаями мародерства, которыми сопровождаются протесты, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

"Мы, будучи ответственным продавцом охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, из предосторожности временно изымаем с прилавков некоторых магазинов огнестрельное оружие и патроны", - цитирует ТАСС заявление руководства Walmart. Сначала данные товары были исключены из продажи в тех районах, где начались погромы и налеты на предприятия розничной торговли. Теперь эта мера предосторожности распространена и на другие регионы страны.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов в США отмечен повышенный спрос на предметы самообороны. На первом месте - газовые баллончики. Также часто покупают электрошокеры.

Напомним, беспорядки, начавшиеся неделю назад после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили большую часть Соединенных Штатов. В 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.