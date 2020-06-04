В Вашингтоне полиция оттеснила протестующих от Белого дома

Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне еще дальше от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом. Шеренга полицейских оставила митингующим небольшой пятачок.

Однако с наступлением темноты люди начали постепенно расходиться, сообщает РИА Новости. В 23:00 по местному времени начался комендантский час. Ранее подход к резиденции президента США был отгорожен тяжелой техникой.

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Сотни митингующих собрались и возле Белого дома. Они попытались поджечь церковь, ввязывались в потасовки с полицией, жгли мусорные баки, били витрины. Трамп в понедельник осмотрел здания, пострадавшие от пожаров. Он также пообещал, что с беспорядками будет покончено, а "Америка станет еще более великой".