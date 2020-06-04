Volkswagen Arteon наконец-то добрался до России. Стали известны цены

В России стартовали продажи купе-седана Volkswagen Arteon, причем весьма иронично это выглядит в свете скорой премьеры обновлённой версии модели.

Базовой версией исполнения Arteon является R-Line, которая оценивается в 2 639 000 рублей, есть комплектация подороже - R-Line Premium - за неё просят 2 999 000 рублей. Силовой агрегат в любом случае безальтернативный: пара 190-сильного 2-литрового TSI и 7-скоростного "робота" DSG.

Volkswagen Arteon в стандартной комплектации оснащён светодиодной оптикой с интеллектуальным управлением светом и функцией динамической подсветки поворотов, 18-дюймовыми дисками, салоном с комбинированной отделкой из кожи и искусственной замши, передними креслами с боковой поддержкой, подогревом сидений всех рядов, 3-зонным климат-контролем, мультимедийной системой с экраном 8 дюймов, цифровой приборной панелью 10.25 дюйма, камерой заднего вида, адаптивным шасси, системой бесключевого доступа в салон и другими опциями.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В версии R-Line Premium автомобиль дополнительно укомплектован адаптивным круиз-контролем с возможностью работы на скорости до 210 км/ч, системой кругового обзора, электроприводом крышки багажника.

Напомним габариты Volkswagen Arteon. Длина купе-седана составляет 4 862 мм, ширина - 1 871 мм, высота - 1450 мм. Размер колёсной базы равен - 2837 мм, объём багажного отделения - 563 литра.

Напомним, в июне состоится премьера обновлённого Arteon, который с нового модельного года будет представлен ещё и в кузове Shooting Brake.

В России модель будет конкурировать с более компактными Audi A5 Sportback (от 2 680 000 рублей) и BMW 4 Series Gran Coupe (от 2 690 000 рублей).